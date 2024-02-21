ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງການບິນສິງກະໂປ 2024
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຈາກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສິງກະໂປ, ຄະນະຜູ້ແທນກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດຍພົນໂທ ຟ້າມເຈື່ອງເຊີນ, ຮອງເສນາທິການໃຫຍ່ກອງປະທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ນຳໜ້າ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງການບິນ ສິງກະໂປ ຄັ້ງທີ 9 (Singapore Airshow 2024) ເຊິ່ງດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 20 ຫາວັນທີ 25 ກຸມພາ. ທີ່ງານວາງສະແດງ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕັດແຖບຜ້າເປີດສະຫຼອງ, ຢ້ຽມຊົມບັນດາເຂດວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນຂອງບາງວິສາຫະກິດ, ກຸ່ມບໍລິສັດໃຫຍ່ໃນໂລກ, ຮັບຊົມການວາງສະແດງການບິນ ໂດຍກອງທັບອາກາດ ສິງກະໂປ, ອິນເດຍ, ອາເມລິກາ, ສ.ເກົາຫຼີ, ຈີນ, ອິນໂດເນເຊຍ, ອົດສະຕາລີ ແລະ ບາງບໍລິສັດການບິນພົນລະເຮືອນສາກົນສະແດງ.