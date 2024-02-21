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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ການ​ບິນ​ສິງ​ກະ​ໂປ 2024

ຄະນະຜູ້ແທນກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດຍພົນໂທ ຟ້າມເຈື່ອງເຊີນ, ຮອງເສນາທິການໃຫຍ່ກອງປະທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ນຳໜ້າ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງການບິນ ສິງກະໂປ ຄັ້ງທີ 9 (Singapore Airshow 2024) ເຊິ່ງດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 20 ຫາວັນທີ 25 ກຸມພາ.
ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຈາກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສິງກະໂປ, ຄະນະຜູ້ແທນກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດຍພົນໂທ ຟ້າມເຈື່ອງເຊີນ, ຮອງເສນາທິການໃຫຍ່ກອງປະທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ນຳໜ້າ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງການບິນ ສິງກະໂປ ຄັ້ງທີ 9 (Singapore Airshow 2024) ເຊິ່ງດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 20 ຫາວັນທີ 25 ກຸມພາ. ທີ່ງານວາງສະແດງ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕັດແຖບຜ້າເປີດສະຫຼອງ, ຢ້ຽມຊົມບັນດາເຂດວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນຂອງບາງວິສາຫະກິດ, ກຸ່ມບໍລິສັດໃຫຍ່ໃນໂລກ, ຮັບຊົມການວາງສະແດງການບິນ ໂດຍກອງທັບອາກາດ ສິງກະໂປ, ອິນເດຍ, ອາເມລິກາ, ສ.ເກົາຫຼີ, ຈີນ, ອິນໂດເນເຊຍ, ອົດສະຕາລີ ແລະ ບາງບໍລິສັດການບິນພົນລະເຮືອນສາກົນສະແດງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສານ​ຂອງ ສ​ປ​ຊ ເປີດ​ວາ​ລະພິພາກ​ສາ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ ອິດ​ສະ​ລາ​ແອັນ ຢູ່​ເຂດ​ດິນ​ແດນ ປາ​ແລັດ​ສະ​ຕິນ

ສານ​ຂອງ ສ​ປ​ຊ ເປີດ​ວາ​ລະພິພາກ​ສາ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ ອິດ​ສະ​ລາ​ແອັນ ຢູ່​ເຂດ​ດິນ​ແດນ ປາ​ແລັດ​ສະ​ຕິນ

ໃນວາລະພິພາກສາ ທີ່ແກ່ຍາວຮອດວັນທີ 26 ກຸມພາ, ບັນດາ ຜູ້ພິພາກສາ ຈະຕີລາຄາຜົນຕາມມາທາງດ້ານນິຕິກຳ ໂດຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢຶດຄອງຂອງ ອິດສະລາແອັນ ທີ່ກໍ່ຂຶ້ນນັບແຕ່ປີ 1967.
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