ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການບໍລິຫານວາລະປຶກສາຫາລືລວມຂອງ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77
ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃນທົ່ວໂລກຄື ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ພະລັງງານ, ຄວາມຂາດຍຸຕິທຳ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG), ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອີນເຕີເນັດ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດພ້ອມກັນຮ່ວມມື, ເຈລະຈາເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດ.
ວາລະປຶກສາຫາລືລວມຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77
ວາລະປຶກສາຫາລືລວມຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ກັນຍາ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ບາດລ້ຽວ: ບັນດາມາດຕະການຜັນປ່ຽນຕໍ່ໜ້າສິ່ງທ້າທາຍໃນການເຊື່ອມຕໍ່”. ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການນີ້ ລວມມີທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres, ທ່ານ Csaba Korosi ປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ື ສປຊ ຊຸດທີ 77 ພ້ອມດ້ວຍການນຳລັດ, ລັດຖະບານບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ສປຊ. ທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ຖືວ່າ ສະພາບການໂລກນັບມື້ນັບຖືກແບ່ງແຍກ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍສິ່ງທ້າທາຍ ແຕ່ກໍຍັງມີຄວາມຫວັງຫຼາຍຢ່າງຖ້າຫາກວ່າ ປະຊາຄົມສາກົນສາມາດຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈປະກອບສ່ວນພ້ອມກັນກະທຳ. ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃນທົ່ວໂລກຄື ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ພະລັງງານ, ຄວາມຂາດຍຸຕິທຳ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG), ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອີນເຕີເນັດ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດພ້ອມກັນຮ່ວມມື, ເຈລະຈາເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດ.
ໃນຖານະບົດບາດເປັນຮອງປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການບໍລິຫານພິທີໄຂວາລະປຶກສາຫາລືລວມ. ວາລະປຶກສາຫາລືລວມຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77 ຈະແກ່ຍາວຮອດວັນທີ 26 ກັນຍາ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)