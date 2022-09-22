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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ວາ​ລະ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ລວມ​ຂອງ ​ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ ສ​ປ​ຊ ຊຸ​ດ​ທີ 77

ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃນທົ່ວໂລກຄື ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ພະລັງງານ, ຄວາມຂາດຍຸຕິທຳ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG), ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອີນເຕີເນັດ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດພ້ອມກັນຮ່ວມມື, ເຈລະຈາເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດ.

ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃນທົ່ວໂລກຄື ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ພະລັງງານ, ຄວາມຂາດຍຸຕິທຳ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG), ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອີນເຕີເນັດ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດພ້ອມກັນຮ່ວມມື, ເຈລະຈາເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດ.

    

ວາລະປຶກສາຫາລືລວມຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77

ວາລະປຶກສາຫາລືລວມຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ກັນຍາ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ບາດລ້ຽວ: ບັນດາມາດຕະການຜັນປ່ຽນຕໍ່ໜ້າສິ່ງທ້າທາຍໃນການເຊື່ອມຕໍ່”. ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການນີ້ ລວມມີທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres, ທ່ານ Csaba Korosi ປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ື ສປຊ ຊຸດທີ 77 ພ້ອມດ້ວຍການນຳລັດ, ລັດຖະບານບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ສປຊ. ທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ຖືວ່າ ສະພາບການໂລກນັບມື້ນັບຖືກແບ່ງແຍກ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍສິ່ງທ້າທາຍ ແຕ່ກໍຍັງມີຄວາມຫວັງຫຼາຍຢ່າງຖ້າຫາກວ່າ ປະຊາຄົມສາກົນສາມາດຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈປະກອບສ່ວນພ້ອມກັນກະທຳ. ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃນທົ່ວໂລກຄື ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ພະລັງງານ, ຄວາມຂາດຍຸຕິທຳ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG), ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອີນເຕີເນັດ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດພ້ອມກັນຮ່ວມມື, ເຈລະຈາເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດ.

        ໃນຖານະບົດບາດເປັນຮອງປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການບໍລິຫານພິທີໄຂວາລະປຶກສາຫາລືລວມ. ວາລະປຶກສາຫາລືລວມຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77 ຈະແກ່ຍາວຮອດວັນທີ 26 ກັນຍາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນບົດບາດໃຈກາງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ

ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນບົດບາດໃຈກາງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຂອບໃຈຕໍ່ການຮ່ວມເດີນທາງ ແລະ ການໜູນຊ່ວຍຂອງສະຫະປະຊາຊາດທີ່ມີຕໍ່ພາລະກິດແຫ່ງການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະ 45 ປີຜ່ານມາ.
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