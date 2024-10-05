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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​​ສົນ​ທະ​ນາ​ການຮ່ວມ​ມື ອາ​ຊີ ຄັ້ງ​ທີ 3

ນັບແຕ່ວັນທີ 2 – 3 ຕຸລາ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ເວທີປາໄສສົນທະນາຮ່ວມມື ອາຊີ (ACD) ຄັ້ງທີ 3 ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນ Doha, ກາຕາ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ນາງ ຫງວຽນມິງຮັ່ງ ໄດ້ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ກາຕາ.
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຖ່າຍຮູບເປັນທີ່ລະນຶກ (ພາບ: ສຳນັກຂ່າວສານ Qatar QNA)

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການທູດກິລາ”, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ACD ຄັ້ງທີ 3 ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຮ່ວມ Doha, ຢັ້ງຢືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາ ແລະ ຮ່ວມມື, ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການດຳເນີນງານ ACD ໄລຍະ 2021 – 2030 ແລະ ວິໄສທັດ ACD 2030 ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ນາງ ຫງວຽນມິງຮັ່ງ ຖືວ່າ ACD ຕ້ອງສຸມໃສ່ບາງຈຸດສຸມການຮ່ວມມື, ເຊັ່ນ: ຍົກສູງລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ການສົນທະນາ ແລະ ຮ່ວມມືເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ, ໜູນຊ່ວຍບັນດາປະເທດໃນການຫັນເປັນສີຂຽວ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່, ພົບປະແລກປ່ຽນລະຫວ່າງປະຊາຊົນບັນດາປະເທດ… ທ່ານນາງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາການຈັດຕັ້ງ, ກົນໄກຮ່ວມມືທົ່ວໂລກ, ລະຫວ່າງເຂດພາກ ແລະ ພາກພື້ນເພື່ອສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື  ແລະ ພັດທະນາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຕ້ອນຮັບນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ນັກວິສະວະກອນຍິງພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຕ້ອນຮັບນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ນັກວິສະວະກອນຍິງພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ

ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ຖັນແຖວນັກປັນຍາຊົນ, ໃນນັ້ນມີນັກປັນຍາຊົນຍິງ, ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງຄວາມສາມາດ, ຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈຂອງຕົນຢ່າງສຸດຂີດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດານັກປັນຍາຊົນຍິງ, ນັກວິທະຍາສາດຍິງເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ startup.
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