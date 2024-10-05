ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດເວທີປາໄສສົນທະນາການຮ່ວມມື ອາຊີ ຄັ້ງທີ 3
ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການທູດກິລາ”, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ACD ຄັ້ງທີ 3 ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຮ່ວມ Doha, ຢັ້ງຢືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາ ແລະ ຮ່ວມມື, ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການດຳເນີນງານ ACD ໄລຍະ 2021 – 2030 ແລະ ວິໄສທັດ ACD 2030 ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ນາງ ຫງວຽນມິງຮັ່ງ ຖືວ່າ ACD ຕ້ອງສຸມໃສ່ບາງຈຸດສຸມການຮ່ວມມື, ເຊັ່ນ: ຍົກສູງລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ການສົນທະນາ ແລະ ຮ່ວມມືເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ, ໜູນຊ່ວຍບັນດາປະເທດໃນການຫັນເປັນສີຂຽວ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່, ພົບປະແລກປ່ຽນລະຫວ່າງປະຊາຊົນບັນດາປະເທດ… ທ່ານນາງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາການຈັດຕັ້ງ, ກົນໄກຮ່ວມມືທົ່ວໂລກ, ລະຫວ່າງເຂດພາກ ແລະ ພາກພື້ນເພື່ອສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ.