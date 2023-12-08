ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດການຮ່ວມມື ແມ່ນ້ຳຂອງ - ລ້ານຊາງ ຄັ້ງທີ 8
ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດການຮ່ວມມື ແມ່ນ້ຳຂອງ - ລ້ານຊາງ (MLC) ຄັ້ງທີ 8 ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 7 ທັນວາ, ຢູ່ປັກກິ່ງ (ຈີນ), ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານບັນດາລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາປະເທດສະມາຊິກຮ່ວມມື MLC ເຊິ່ງແມ່ນ ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ, ໄທ ແລະ ຈີນ. ທ່ານ ບຸຍແທັງເຊີນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 6 ປະເທດ. ໂດຍມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍສ້າງອະນາຄົດທີ່ສວຍງາມໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ທ່ານບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ສະເໜີ 4 ກຸ່ມບຸລິມະສິດຮ່ວມມື MLC ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ນັ້ນແມ່ນ: ພັດທະນາບັນດາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳພື້ນຖານ, ຫັນປ່ຽນການເຮັດວຽກດ້ວຍມື, ການຕິດຕັ້ງ ກາຍເປັນການຄົ້ນຄ້ວາ, ອອກແບບ ແລະ ຜະລິດເປັນເທື່ອລະກ້າວ; ຊຸກຍູ້ນະວັດຕະກຳ, ໂປແກຼມ ແລະ ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ. ຍູ້ແຮງການຫັນເປັນດີຈີຕອນຜ່ານການໂອ້ລົມສົນທະນານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ, ຮ່ວມມືພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດດີຈີຕອນ, ນະຄອນອັດສະລິຍະ, ຫັນຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍ (MSMEs) ເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ສົ່ງເສີມການສ້າງ ໂຄງລ່າງດີຈີຕອນ, ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີລຸ້ນໃໝ່ເຂົ້າໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳນທຳການຜະລິດປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຫັນເປັນການເຕີບໂຕສີຂຽວ.