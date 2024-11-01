Báo Ảnh Việt Nam

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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ຈີນ ຢຸດ​ຕິ​ການ​ກະ​ທຳ​ລ່ວງ​ລ້ຳ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ສຳ​ລັບ ​ໝູ່​ເກາະ​ ຮ​ວ່າງ​ຊາ

ຫວຽດນາມ ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວດັ່ງກ່າວທີ່ສຸດ ແລະ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຈະຄັດຄ້ານທຸກການກະທຳທີ່ລ່ວງລ້ຳອະທິປະໄຕຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບໝູ່ເກາະ ຮວ່າງຊາ.
ທ່ານຮອງໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ດວ່ານຄັກຫວຽດ

ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 31 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ເມື່ອສະແດງຄຳເຫັນຕໍ່ແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ວ່າ ກ່ຳປັນທະຫານປ້ອງກັນທະເລຂອງ ຈີນ ບຸກໂຈມຕີກ່ຳປັ່ນຫາປາ ແລະ ກັກຂັງຊາວປະມົງ ຫວຽດນາມ ທີ່ພວມເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໝູ່ເກາະ ຮວ່າງຊາ ໃນທ້າຍເດືອນກັນຍາຜ່ານມາ, ທ່ານຮອງໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ດວ່ານຄັກຫວຽດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຈີນ ເຄົາລົບອະທິປະໄຕຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ໝູ່ເກາະຮວ່າງຊາ, ຢຸດຕິບັນດາການກະທຳກັກຂັງກ່ຳປັນຫາປາ ແລະ ຊາວປະມົງ ຫວຽດນາມ ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ເຂດນີ້.

        ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຂໍ້ມູນສື່ມວນຊົນໄດ້ໃຫ້ຂ່າວກ່ຽວກັບເລື່ອງ ຈີນ ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍລະບົບ Rada ຢູ່ເກາະ ຈີໂຕນ, ຂຶ້ນກັບໝູ່ເກາະຮວ່າງຊາ, ທ່ານ ດວ່ານຄັກຫວຽດ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ຫວຽດນາມ ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວດັ່ງກ່າວທີ່ສຸດ ແລະ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຈະຄັດຄ້ານທຸກການກະທຳທີ່ລ່ວງລ້ຳອະທິປະໄຕຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບໝູ່ເກາະ ຮວ່າງຊາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ສືບ​ຕໍ່​ສ້າງ​ກົງ​ຈັກ​ລັດ​ໃຫ້​​ກະ​ທັດ​ລັດ​, ມີ​ປະ​ສິ​ດ​ທິ​ພາບ, ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ສືບ​ຕໍ່​ສ້າງ​ກົງ​ຈັກ​ລັດ​ໃຫ້​​ກະ​ທັດ​ລັດ​, ມີ​ປະ​ສິ​ດ​ທິ​ພາບ, ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການແຜນງານສ້າງນະຄອນ ເຫວ້ ເປັນນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ; ຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງອຳນາດການປົກຄອງຕົວເມືອງ ຢູ່ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


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