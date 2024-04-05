ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟານມາຍຢຸງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງລັກສະນະຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າ ມຸ່ງໄປເຖິງການບັນລຸໄດ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍໃນປີ 2030 ແລະ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນທັດສະນະລວມ ນັ້ນແມ່ນ ຕ້ອງເຊີດຊູຄວາມສຳຄັນຂອງການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍ SDGs ເພື່ອບັນລຸໄດ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ, ກໍຄືຄວາມຈຳເປັນຂອງການປະຕິບັດຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍ SDGs. ຫວຽດນາມ ແລະ ກຸ່ມບັນດາປະເທດລະຫວ່າງພາກພື້ນ ກໍໄດ້ສະເໜີບາງການກຳນົດທິດ, ເຊັ່ນ: ໃຫ້ບຸລິມະສິດໃນການຍູ້ແຮງການເຂົ້າຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຮັບຮູ້ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົ້າໃນກົນໄກຕັດສິນທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ສັງຄົມ; ຊຸກຍູ້ການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງມີຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ, ຄົບຖ້ວນ, ເພີ່ມທະວີບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງໃນທຸກວິວັດທະນາການສ້າງສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢູ່ລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.