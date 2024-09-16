ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ
ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຊຸດທີ 57 ຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ ຢູ່ເຊີແນວ, ປະເທດສະວິດ, ວັນທີ 13 ກັນຍາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ມາຍຟານຢຸງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ຕາງໜ້າກຸ່ມຫຼັກແຫຼ່ງ (ລວມມີ ຫວຽດນາມ, ບາງກລາເທດ, ຟີລິບປິນ), ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຈລະຈາກ່ຽວກັບບົດລາຍງານຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຜົນກະທົບຂອງບັນດາຜົນເສຍຫາຍ ໂດຍການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດກໍ່ຂຶ້ນ, ການຊົມໃຊ້ສິດທິມະນຸດຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ມາຍຕຽນຢຸງ ໄດ້ຢັ້ງຢຶນວ່າ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດພວມກໍ່ຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ສົ່ງຜົນສະທ້ອນໂດຍກົງຕໍ່ການຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດໂດຍພື້ນຖານ. ບັນດາເຫດການເກີດຂຶ້ນຫວ່າງແລ້ວນີ້ ຄືຜົນສະທ້ອນຈາກພາຍຸ Yagi ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ຟີລິບປິນ, ຈີນ ພ້ອມກັບນ້ຳຖ້ວມຢູ່ບາງກລາເທດ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງຜົນເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງໂດຍປະກົດການດິນຟ້າອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງກໍ່ຂຶ້ນ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດທູດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງປະຊາຄົມສາກົກນ ຕ້ອງຮີບດ່ວນເພີ່ມທະວີບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງດ້ານການເງິນ ແລະ ໝູນໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງໆໂດຍອີງຕາມສິດທິມະນຸດ ເພື່ອຮັບມືກັບຜົນເສຍຫາຍໂດຍການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດກໍ່ຂຶ້ນ, ຮັບປະກັນບໍ່ປະໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກຕົກຢູ່ທາງຫຼັງ.