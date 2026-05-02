ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ພາກພື້ນ ຕາເວັນອອກກາງ
ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນຮວ່າງງວຽນ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບສະພາບການສັບສົນຢູ່ຫຼາຍຈຸດຮ້ອນເຮັ່ງຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ; ຄັດຄ້ານບັນດາການບຸກໂຈມຕີທາງທະຫານເລັ່ງໃສ່ບັນດາປະເທດທີ່ມີອະທິປະໄຕ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາປະເທດທີ່ໄດ້ຖະແຫຼງບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການປະທະກັນ; ພ້ອມທັງ ກ່າວປະນາມບັນດາການກະທຳເປັນປໍລະປັກ ແນໃສ່ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ສຳນັກງານຂອງ ສປຊ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານທ່ານອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນຮວ່າງງວຽນ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມສາກົນ ບໍ່ປະໃຫ້ການຜັນແປຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ ເຮັດໃຫ້ບັນຫາ ປາແລັດສະຕິນ ຈ່າງຫາຍໄປ; ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ວ່າ ຫວຽດນາມ ຢຶດໝັ້ນສະໜັບສະໜູນສິດຕັດສິນດ້ວຍຕົນເອງຂອງປະຊາຊົນ ປາແລັດສະຕິນ, ສະໜັບສະໜູນ ລັດ ປາແລັດສະຕິນ ກາຍເປັນສະມາຊິກສົມບູນຂອງ ສປຊ, ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນມາດຕະການສອງລັດ ບົນພື້ນຖານເສັ້ນຊາຍແດນກ່ອນປີ 1967, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ບັນດາມະຕິທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປຊ./.