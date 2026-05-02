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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຮຽກ​ຮ້ອງຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ

ໃນ​ລະ​ຫວ່າງວັນ​ທີ 28 ຫາ​ວັນ​ທີ 30 ເມ​ສາ, ຢູ່​ສຳ​ນັກ​ງານ ສ​ປ​ຊ ປະ​ຈຳ ນິວຢອກ, ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ສ​ປ​ຊ ໄດ້​ຈັດ​ວາ​ລະ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ເປີດ​ຂັ້ນ​ສູງ ກ່ຽວ​ກັບ “ສະ​ພາບ​ການ​ຢູ່​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ແລະ ບັນ​ຫາ ປາ​ແລັດ​ສະ​ຕິນ” ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ເປັນ​ປະ​ທານ​ຂອງ​ທ່ານ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ບາ​ເຣັນ, ປະ​ເທດ​ປະ​ທານ​ໝູນ​ວຽນ ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ສ​ປ​ຊ ເດືອນ ເມ​ສາ 2026.
  ທ່ານອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຫງວຽນ​ຮ​ວ່າງງວຽນ, ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ສ​ປ​ຊ (ພາບ: TTXVN)  

ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ແລະ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ, ທ່ານອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຫງວຽນ​ຮ​ວ່າງງວຽນ, ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ສ​ປ​ຊ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ວິ​ຕົກ​ກັງ​ວົນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ສັບ​ສົນ​ຢູ່ຫຼາຍ​ຈຸດ​ຮ​້ອນ​ເຮັ່ງ​ຢູ່​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ; ຄັດ​ຄ້ານ​ບັນ​ດາ​ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​​ທະ​ຫານ​ເລັ່ງ​ໃສ່​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ໄດ້​ຖະ​ແຫຼງ​ບໍ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ເຖິງ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​; ພ້ອ​ມ​ທັງ ກ່າວ​ປະ​ນາມ​ບັນ​ດາ​ການ​ກະ​ທຳ​ເປັນ​ປໍ​ລະ​ປັກ ແນ​ໃສ່​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ ແລະ ສຳ​ນັກ​ງານ​ຂອງ ສ​ປ​ຊ.

ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ນີ້, ທ່ານທ່ານອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຫງວຽນ​ຮ​ວ່າງງວຽນ ກໍ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ສາ​ກົນ ບໍ່​ປະ​ໃຫ້​ການ​ຜັນ​ແປ​ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້​ຢູ່​ຕາ​ເວັນ​ອ​ອກ​ກາງ ເຮັດ​ໃຫ້​ບັນ​ຫາ ປາ​ແລັດ​ສະ​ຕິນ ຈ່າງ​ຫາຍ​ໄປ; ພ້ອມ​ທັງ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ຄືນ​ໃໝ່​ວ່າ ຫວຽດ​ນາມ ຢຶດ​ໝັ້ນ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ສິດ​ຕັດ​ສິນ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ປາ​ແລັດ​ສະ​ຕິນ, ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ລັດ ປາ​ແລັດ​ສະ​ຕິນ ກາຍ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສົມ​ບູນ​ຂອງ ສ​ປ​ຊ, ພ້ອ​ມ​ທັງ​ສືບ​ຕໍ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ມາດ​ຕະ​ການ​ສອງ​ລັດ ບົນ​ພື້ນ​ຖານ​ເສັ້ນ​ຊາຍ​ແດນ​ກ່ອນ​ປີ 1967, ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ສາ​ກົນ ແລະ ບັນ​ດາ​ມະ​ຕິ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ຂອງ ສ​ປ​ຊ./.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍຫຼາຍກິດ​ຈະ​ກຳ​ທີ່ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ປົດ​ປ່ອຍ​ພາກ​ໃຕ້ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ວັນ​ກຳ​ມະ​ກອນ​ສາ​ກົນ

ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍຫຼາຍກິດ​ຈະ​ກຳ​ທີ່ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ປົດ​ປ່ອຍ​ພາກ​ໃຕ້ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ວັນ​ກຳ​ມະ​ກອນ​ສາ​ກົນ

ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ລະ​ບົບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ລາຍ​ການ​ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ “ປະ​ດັບ​ປະ​ດາ​ກຸບ ຫວຽດ” ດ້ວຍ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງທະ​ຫານ​ຍິງ​ທີ່​ມາ​ຈາກຫຼາຍ​ປະ​ເທດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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