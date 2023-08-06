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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຮ່ວມ​ມື​ກັນ​ປັບ​ປຸງ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ​ ແລະ ກາງ

ໂຄງການ LinkSME ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຜູກຮັດໄລຍະປະຕິຮູບ ແລະ ປົວແປງສະພາບແວດລ້ອມດຳເນີນທຸລະກິດແບບກວມລວມ ກັບວິວັດທະນາການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະຕິຮູບຕາມຂະແໜງການ ກໍຄືບັນດາຄຳເຫັນຊີນຳກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບຈາກລັດຖະບານ ດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມປ່ຽນແປງຈາກວິສາຫະກິດເອງ.
ພາບບັນຍາກາດການເຮັດວຽກ (ພາບ:USAID)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ໄດ້ສົມທົບກັບອົງການພັດທະນາສາກົນ ອາເມລິກາ (USAID) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບໂຄງການຊຸກຍູ້ການປະຕິຮູບ ແລະ ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (LinkSME) ເພື່ອແນໃສ່ຕີລາຄາບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະໜູນຊ່ວຍປົວແປງສະພາບແວດລ້ອມດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຫວຽດນາມ ໄລຍະ 2018 – 2023.

ໂຄງການ LinkSME ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຜູກຮັດໄລຍະປະຕິຮູບ ແລະ ປົວແປງສະພາບແວດລ້ອມດຳເນີນທຸລະກິດແບບກວມລວມ ກັບວິວັດທະນາການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະຕິຮູບຕາມຂະແໜງການ ກໍຄືບັນດາຄຳເຫັນຊີນຳກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບຈາກລັດຖະບານ ດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມປ່ຽນແປງຈາກວິສາຫະກິດເອງ. ຜ່ານນັ້ນ, ປະກອບສ່ວນສ້າງການປ່ຽນແປງສະພາບແວດລ້ອມດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ມີລັກສະນະເປັນລະບົບ.  ທ່ານ ເລກຸຍຂາ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ ໄຟຟ້າກົນຈັກ  TOMECO ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ໃຫ້ການໜູນຊ່ວຍບໍລິສັດສຳຫຼວດ, ຕີລາຄາ ແລະ ສ້າງແຜນການຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຕົວຈິງ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງບໍລິສັດ. ຍ້ອນໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍໂດຍກົງຈາກໂຄງການນີ້, ບໍລິສັດ ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຈຶ່ງມີບາດກ້າວເດີນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການຊອກຫາຕະຫຼາດ ແລະ ເປີດກວ້າງການພົວພັນກັບລູກຄ້າຈາກບັນດາປະເທດ ຄື ອາເມລິກາ, ອັງກິດ, ຍີ່ປຸ່ນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ຢູ່ 5 ລັດ ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຖືກ​ຢຸດ​ສະ​ງັກ

ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ຢູ່ 5 ລັດ ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຖືກ​ຢຸດ​ສະ​ງັກ

ບັນດາເຫດບຸກໂຈມຕີທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ແລະ ຈຳນວນອາດຊະຍາກອນ ພວມມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ ອາເມລິກາ.
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