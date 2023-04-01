ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ, ອາເມລິກາ ມຸ່ງໄປເຖິງການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 10 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ
ການພົບປະໄດ້ດຳເນີນພາຍຫຼັງທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຮ່າກິມງອກເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາດ້ານການເມືອງ, ການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ, ຢູ່ວໍຊິງຕັນ, ອາເມລິກາ. ສອງຝ່າຍໄດ້ປຶກສາຫາລືຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍໃນສະພາບການສອງປະເທດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 10 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານໃນປີນີ້. ສອງຝ່າຍກໍ່ເນັ້ນໜັກເຖິງວິທີການເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ບັນດາເປົ້າໝາຍລວມເພື່ອພາກພື້ນ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ເປີດກວ້າງ, ປອດໄພ, ວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງ. ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາສ້າງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ໃນປີ 2013.
ພາຍຫຼັງ 10 ປີແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ການພົວພັນຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາໄດ້ພັດທະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ແທດຈິງ ຕາມ 3 ຮູບແບບ ສອງຝ່າຍ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ສອງປະເທດຈິ່ງໄດ້ເຕື້ອງເຖິງຄວາມສາມາດຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດໃນປີນີ້ເປັນຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວ.