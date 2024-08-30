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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ, ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຍູ້​ໄວ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ເປີ​ດ​ປະ​ຕູ​ຕະຫຼາດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ກະ​ເສດ

“ຫວຽດນາມ ເຮົາ ມີໝາກໄມ້ 8 ຊະນິດທີ່ພວມໄດ້ສົ່ງອອກໄປຍັງຕະຫຼາດ ອາເມລິກາ ແລະ ໝາກນອດ ແມ່ນຊະນິດທີ 9. ໄລ່ຮອດປັດຈຸບັນ, ທຸກບັນຫາກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເຕັກນິກໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງແຕ່ລະຝ່າຍແລ້ວ ແລະ ຫວັງວ່າ ໃນໄວໆນີ້, ໝາກນອດຂອງ ຫວຽດນາມ ຈະໄດ້ສົ່ງອອກໄປຍັງຕະຫຼາດ ອາເມລິກາ..."
ການຢ້ຽມຢາມ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຍູ້ແຮງວຽກງານເປີດປະຕູຕະຫຼາດສຳລັບໝາກໄມ້ບາງຊະນິດ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ມີທ່າແຮງສົ່ງອອກ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງກະຊວງ (ພາບ: ກົມ BVTV.)

ວັນທີ 28 ສິງຫາ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ອາເມລິກາ, ວັນທີ 28 ສິງຫາ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຮວ່າງຈູງ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ Jason Hafemeister ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງກະສິກຳ  ອາເມລິກາ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຮວ່າງຈູງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຢ້ຽມຢາມ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຍູ້ແຮງວຽກງານເປີດປະຕູຕະຫຼາດສຳລັບໝາກໄມ້ບາງຊະນິດ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ມີທ່າແຮງສົ່ງອອກ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງກະຊວງໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນພືດ; ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການລົງທຶນໃນການຜະລິດກະສິກຳແບບຍືນຍົງ, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ.

“ຫວຽດນາມ ເຮົາ ມີໝາກໄມ້ 8 ຊະນິດທີ່ພວມໄດ້ສົ່ງອອກໄປຍັງຕະຫຼາດ ອາເມລິກາ ແລະ ໝາກນອດ ແມ່ນຊະນິດທີ 9. ໄລ່ຮອດປັດຈຸບັນ, ທຸກບັນຫາກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເຕັກນິກໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງແຕ່ລະຝ່າຍແລ້ວ ແລະ ຫວັງວ່າ ໃນໄວໆນີ້, ໝາກນອດຂອງ ຫວຽດນາມ ຈະໄດ້ສົ່ງອອກໄປຍັງຕະຫຼາດ ອາເມລິກາ. ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນຫາເປີດປະຕູຕະຫຼາດ, ໝາກໄມ້ທຸກຊະນິດ ເຊິ່ງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ປະກອບສຳເລັດເອກະສານດ້ານເຕັກນິກ ເຊັ່ນ ໝາກນາວບໍ່ມີແກ່ນ, ໝາກມີ້, ໝາກສີດາ, ເຊິ່ງເປັນບັນດາຊະນິດທີ່ໄດ້ຈັດຕາມຂໍ້ສະເໜີຂອງວິສາຫະກິດ ອາເມລິກາ ກໍຄື ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ທີ່ອາໄສ ຢູ່ ອາເມລິກາ ມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ສົ່ງອອກໄປຍັງ ອາເມລິກາ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດການເຈລະຈາເປີດປະຕູ ເພື່ອໃຫ້ໝາກໄມ້ບັນດາຊະນິດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ວາງຂາຍຢູ່ ອາເມລິກາ ໂດຍໄວ.”

ໃນການເຮັດວຽກ, ສອງຝ່າຍກໍໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບ ກ່ຽວກັບຄຳຮຽກຮ້ອງດ້ານເຕັກນິກ ສຳລັບໝາກນອດຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນລຸໄດ້ອີກບາດກ້າວໜຶ່ງໃນຂັ້ນຕອນພິຈາລະນາສຳລັບໝາກກ້ຽງຂອງ ອາເມລິກາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເລ​ຂາ​ຄະ​ນະ​ພັກ​ເຂດ​ປົກ​ຄອງ ​ຕົນ​ເອງ ກ໋​ວາງ​ຊີ (ຈີນ)

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເລ​ຂາ​ຄະ​ນະ​ພັກ​ເຂດ​ປົກ​ຄອງ ​ຕົນ​ເອງ ກ໋​ວາງ​ຊີ (ຈີນ)

ສອງພັກ, ສອງລັດຖືເປັນສຳຄັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງທ້ອງຖິ່ນສອງປະເທດ, ສົ່ງເສີມ, ສະໜັບສະໜູນບັນດາທ້ອງຖິນ່ສອງປະເທດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ແຂວງ/ເຂດຊາຍແດນເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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