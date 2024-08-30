ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ, ອາເມລິກາ ຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າເປີດປະຕູຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນກະເສດ
ວັນທີ 28 ສິງຫາ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ອາເມລິກາ, ວັນທີ 28 ສິງຫາ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຮວ່າງຈູງ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ Jason Hafemeister ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງກະສິກຳ ອາເມລິກາ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຮວ່າງຈູງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຢ້ຽມຢາມ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຍູ້ແຮງວຽກງານເປີດປະຕູຕະຫຼາດສຳລັບໝາກໄມ້ບາງຊະນິດ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ມີທ່າແຮງສົ່ງອອກ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງກະຊວງໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນພືດ; ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການລົງທຶນໃນການຜະລິດກະສິກຳແບບຍືນຍົງ, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ.
“ຫວຽດນາມ ເຮົາ ມີໝາກໄມ້ 8 ຊະນິດທີ່ພວມໄດ້ສົ່ງອອກໄປຍັງຕະຫຼາດ ອາເມລິກາ ແລະ ໝາກນອດ ແມ່ນຊະນິດທີ 9. ໄລ່ຮອດປັດຈຸບັນ, ທຸກບັນຫາກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເຕັກນິກໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງແຕ່ລະຝ່າຍແລ້ວ ແລະ ຫວັງວ່າ ໃນໄວໆນີ້, ໝາກນອດຂອງ ຫວຽດນາມ ຈະໄດ້ສົ່ງອອກໄປຍັງຕະຫຼາດ ອາເມລິກາ. ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນຫາເປີດປະຕູຕະຫຼາດ, ໝາກໄມ້ທຸກຊະນິດ ເຊິ່ງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ປະກອບສຳເລັດເອກະສານດ້ານເຕັກນິກ ເຊັ່ນ ໝາກນາວບໍ່ມີແກ່ນ, ໝາກມີ້, ໝາກສີດາ, ເຊິ່ງເປັນບັນດາຊະນິດທີ່ໄດ້ຈັດຕາມຂໍ້ສະເໜີຂອງວິສາຫະກິດ ອາເມລິກາ ກໍຄື ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ທີ່ອາໄສ ຢູ່ ອາເມລິກາ ມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ສົ່ງອອກໄປຍັງ ອາເມລິກາ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດການເຈລະຈາເປີດປະຕູ ເພື່ອໃຫ້ໝາກໄມ້ບັນດາຊະນິດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ວາງຂາຍຢູ່ ອາເມລິກາ ໂດຍໄວ.”
ໃນການເຮັດວຽກ, ສອງຝ່າຍກໍໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບ ກ່ຽວກັບຄຳຮຽກຮ້ອງດ້ານເຕັກນິກ ສຳລັບໝາກນອດຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນລຸໄດ້ອີກບາດກ້າວໜຶ່ງໃນຂັ້ນຕອນພິຈາລະນາສຳລັບໝາກກ້ຽງຂອງ ອາເມລິກາ.