ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ສ້າງຂີດໝາຍຢູ່ WEF ໃນການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສິ້ນສຸດການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ບັນດາຜູ້ນຳໜ້າຄັ້ງທີ 15 ຂອງເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF) ຢູ່ນະຄອນ ຕະຫຼຽນ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ຈີນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24 – 27 ມິຖຸນາ ຢ່າງຈົບງາມ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແມ່ນໜຶ່ງໃນ 2 ຜູ້ນຳໜ້າລັດຖະບານ ໂດຍ WEF ແລະ ປະເທດເຈົ້າພາບ ຈີນໄດ້ເຊື້ອເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງສານສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ, ທັງໃນກອງປະຊຸມທຸກຄັ້ງ ກໍ່ຄືການພົບປະກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື. ດ້ວຍຈຸດພົ້ນເດັ່ນແມ່ນ ບົດກ່າວປາໄສຢູ່ວາລະໄຂກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ຕໍ່ໜ້າແຂກຖືກເຊີນ ປະມານ 1.700 ຄົນທີ່ມາຈາກ 80 ປະເທດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສົ່ງສານຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບບັນດາຜົນສຳເລັດທີ່ພົ້ນເດັ່ນທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ແຜນນະໂຍບາຍ, ວິໄສທັດ, ການກຳນົດທິດຍຸດທະສາດພັດທະນາປະເທດຊາດຂອງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນໃຫ້ຮູ້ວ່າໃນການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ຈີນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງໄດ້ດຳເນີນການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ເຈລະຈາກັບບັນດາການນຳຂັ້ນສູງຂອງຈີນ, ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບກຸ່ມບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດໃຫຍ່ຈຳນວນໜຶ່ງຂອງຈີນ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ໝາກຜົນ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ພົບປະກັບການນຳຂັ້ນສູງຈີນ ໄດ້ສະແດງອອກຜ່ານຫຼາຍດ້ານ.