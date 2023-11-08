ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ສ້າງຂີດໝາຍຢູ່ງານວາງສະແດງການປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບສາກົນ 2023
ງານວາງສະແດງການປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 2023 (Defense & Security 2023) ພວມດຳເນີນຢູ່ໄທ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 6 – 9 ພະຈິກ. ງານວາງສະແດງປີນີ້ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກຜະລິດດ້ານການທະຫານແຖວໜ້າໂລກ ເກືອບ 500 ແຫ່ງທີ່ມາຈາກ 50 ປະເທດ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຕີລາຄາແມ່ນເຫດການ ການທະຫານສາກົນສຳຄັນຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ນອນໃນ top 15 ປະເທດໃນໂລກ.
ກຸ່ມບໍລິສັດ ເຕັກໂນໂລຢີໂທລະຄົມມະນາຄົມກອງທັບ Viettel ດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າແມ່ນບໍລິສັດໃຫຍ່ ອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຢີສູງ Viettel (Viettel High Tech) ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງດ້ວຍບົດບາດແມ່ນຮ້ານວາງສະແດງແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ. ທ່ານພົນໂທ ຟຸ່ງຊີເຕິນ, ຮອງຫົວໜ້າເສນາທິການໃຫຍ່ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານ ແລະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ເລື່ອງກຸ່ມບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີໂທລະຄົມມະນາຄົມກອງທັບ Viettel ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ກອງທັບ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງສາກົນ ຢູ່ໄທແມ່ນ ເພື່ອແນໃສ່ປະຕິບັດແນວທາງການຕ່າງປະເທດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ, ການຕ່າງປະເທດດ້ານປ້ອງກັນຊາດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ເປີດກວ້າງ, ມີລວງເລິກ, ເປັນເພື່ອນມິດກັບບັນດາປະເທດເພື່ອສັນຕິພາບຂອງ ຫວຽດນາມ. ກຳລັງແຮງດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນເພື່ອປົກປັກຮັກສາປະເທດສາດ, ເພື່ອເປົ້າໝາຍສັນຕິພາບ, ສອດຄ່ອງກັບຫົວຂໍ້ຂອງງານວາງສະແດງຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ Power of Partnership, ແມ່ນ ກຳລັງແຮງຂອງບັນດາການເຊື່ອມຕໍ່ຄູ່ຮ່ວມມື.