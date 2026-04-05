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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ສ້າງຕັ້ງກອງ​ທຶນ​ພັດ​ທ​ະ​ນາ AI ແຫ່ງ​ຊາດ, ສ້າງ​ລະ​ບົບ​ນິ​ເວດ​ປັນ​ຍາ​ປະ​ດິດ​ໃຫ້ສົມ​ບູນ​ແບບ

ການ​ກຳ​ເນີດ​ຂອງກອງ​ທຶນ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ​ຈະ​ສ້າງ​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງ​ການ​ເງິນ​ແບ​ບ​ຍືນ​ຍົງ, ເພີ່ມ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ​ລວງ​ເລິກ, ທົດ​ລອງ​ຮູບ​ແບບ​ໃໝ່

ພາບ​ປະ​ກອບ: VGP
ພາບ​ປະ​ກອບ: VGP

ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຫາກໍ່ປະກາດໃຊ້ແຜນການຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປັນຍາປະດິດເປົ້າໝາຍຂອງແຜນການເລັ່ງໃສ່ການກຳນົດລະອຽດບັນດາເນື້ອໃນວຽກງານ, ​ກຳນົດເວລາຄວາມຄືບໜ້າປະຕິບັດສຳເລັດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການສຳນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປັນຍາປະດິດ.

ຈຸດສຸມຂອງແຜນການກະທຳໄລຍະ 2026 – 2027 ແມ່ນສ້າງຕັ້ງກອງທຶນພັດນາປັນຍາປະດິແຫ່ງຊາດການກຳເນີດຂອງກອງທຶນໄດ້ຮັບຄວາມຄາດຫວັງຈະສ້າງແຫຼ່ງກຳລັງການເງິນແບຍືນຍົງເພີ່ມກຳລັງແຮງໃຫ້ແກ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຄົ້ນຄ້ວາລວງເລິກທົດລອງຮູບແບບໃໝ່ ແລະ ພິເສດແມ່ນໜູນຊ່ວຍປະຊາຄົມວິຫະກິດ Startup.

ພ້ອມກັແຫຼ່ງກຳລັງການເງິນພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີ​ຈີ​ຕອນໄດ້ກຳນົດແມ່ນ ກະດູສັນຫຼັງ ຂອງລະບົບນິເວດປັນຍາປະດິດບັນດາສູນີ້ຈະໄດ້ຕັ້ຢູ່ບັນດາເຂດເຕັກໂນໂລຢີສູງເຂດເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ ແລະ ສູນນະວັດຕະກຳສ້າງບັນດາຂົ້ວເຕີບໂຕດຶງດູດເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ 2 ຕົວ​ເລກ​ແມ່ນ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ 2 ຕົວ​ເລກ​ແມ່ນ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 4 ເມ​ສາ ຢູ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ຖະ​ບານ, ທ່ານ​ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນຕີ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເປັນ​ປະ​ທານກອງປະຊຸມ​ທາງ​ໄກຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກັບ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ. ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສະ​ພາບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ​ຂອງ​ໄຕ​ມາດ I/2026, ວາງ​ອອກ​ບັນ​ດາ​ໜ້າ​ທີ່, ມາດ​ຕະ​ການ​ຈຸດ​ສຸມ​ໃຫ້​ແກ່​ໄຕ​ມາດ​ທີ II ແລະ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ. ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ​ ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ​ສອງ​ຕົວ​ເລກ​ແມ່ນ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ, ຄວນ​ມີ​ມາດ​ຕະ​ການ​ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ກຳ​ລັງ​ໜູນການ​ເຕີບ​ໂຕ, ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ການ​ບໍ​ລິ​ໂພກ, ການ​ສົ່ງ​ອອກ; ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຢູ່​ລະ​ດັບ​ສູງ, ທັງ​ຮັກ​ສາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກໃຫ້​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ຄວບ​ຄຸມ​ໄພ​ເງິນ​ເຟີ້, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ບັນ​ດາຄວາມ​ດຸ່ນ​ດ່ຽງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ; ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໃນ​ສະ​ເພາະ​ໜ້າ ແລະ ຍາວ​ນານ… ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ແທນ​ໄດ້ຮັບ​ຟັງ​ບົດ​ລາຍ​ງາ​ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ​ເດືອນ​ມີ​ນາ ແລະ ໄຕ​ມາດ​ທີ I ປີ 2026, ສ​ະ​ພາບ​ການ​ຈັດແບ່ງ
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