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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ຮັກ​ສາ​ທ່າ​ເຕີບ​ໂຕ​ເປັນ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ໃນ​ເດືອນ​ເມ​ສາ

ສີ່​ເດືອນ​ຜ່າ​ນ​ມາ, ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນ​ມາ ຫວຽດ​ນາມ ບັນ​ລຸ 8,8 ລ້ານ​ເທື່ອ​ຄົນ, ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 14,6% ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ໄລ​ຍະ​ດຽວ​ກັນ​ຂອງ​ປີ​ກ່ອນ ແລະ ຢູ່​ລະ​ດັບ​ສູງ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ 4 ເດືອນ​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ທຸກ​ປີ​ນັບ​ແຕ່​ກ່ອນ​ມາ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ.
ພາບ​ປະ​ກອບ: ກົມ​ສະ​ຖິ​ຕິ, ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ ຫວຽດ​ນາມ

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 3 ພຶດ​ສະ​ພາ, ກົມ​ສະ​ຖິ​ຕິ (ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ເງິ​ນ ຫວຽດ​ນາມ) ໄດ້​ປະ​ກາດ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ສະ​ພາບ​ການ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ ເດືອນ​ເມ​ສາ ແລະ 4 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ 2026. ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໂລກ ​ມີ​ການ​ຜັນ​ແປຫຼາຍ​ຢ່າງ, ມີ​ຂົງ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ປາຍ​ແຫຼມ​ຈຳ​ນວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ຍັງ​ຮັກ​ສາ​ທ່າ​ເຕີບ​ໂຕ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ.

ລະ​ອຽດ​ແມ່ນ, ດັດ​ຊະ​ນີ​ການ​ຜະ​ລິດ​ທົ່ວ​ຂະ​ແໜງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ໃນ​ເດືອນ​ເມ​ສາ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 3% ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ເດືອນ​ກ່ອນ ແລະ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 9,9% ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ໄລ​ຍະ​ດຽວ​ກັນ​ຂອງ​ປີ. ໄລ່​ລວມ 4 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ 2026, ດັດ​ຊະ​ນີ​ການ​ຜະ​ລິດ​ທົ່ວ​ຂະ​ແໜງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 9,2% ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ໄລ​ຍະ​ດຽວ​ກັນ​ຂອງ​ປີ​ກາຍ​ນີ້. ໃນ​ນັ້ນ, ຂະ​ແໜງ​ປຸງ​ແຕ່ງ, ປະ​ດິດ​ສ້າງເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 9,9%, ປະ​ກອບ​ສ່ວນ 7,8% ໃນ​ລະ​ດັບ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ລວມ. ສີ່​ເດືອນ​ຜ່າ​ນ​ມາ, ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນ​ມາ ຫວຽດ​ນາມ ບັນ​ລຸ 8,8 ລ້ານ​ເທື່ອ​ຄົນ, ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 14,6% ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ໄລ​ຍະ​ດຽວ​ກັນ​ຂອງ​ປີ​ກ່ອນ ແລະ ຢູ່​ລະ​ດັບ​ສູງ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ 4 ເດືອນ​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ທຸກ​ປີ​ນັບ​ແຕ່​ກ່ອນ​ມາ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໂປ​ໂລຍ ກ່າວ​ເຕືອນ​ໄພ​ແຕກ​ແຫງ​ກັບ ນາ​ໂຕ ພາຍຫຼັງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຖອນ​ທະ​ຫານ​ອອກ​ຈາກ ເຢຍ​ລະ​ມັນ

ໂປ​ໂລຍ ກ່າວ​ເຕືອນ​ໄພ​ແຕກ​ແຫງ​ກັບ ນາ​ໂຕ ພາຍຫຼັງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຖອນ​ທະ​ຫານ​ອອກ​ຈາກ ເຢຍ​ລະ​ມັນ

ຄຳ​ກ່າວ​ເຕືອນ​ຂອງທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໂປ​ໂລຍ ຍົກ​ອອກ​ມາ​ພາຍຫຼັງ​ເວ​ລາ​ພຽງ 2, 3 ຊົ່ວ​ໂມງ​ທີ​ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຖອນ​ທະ​ຫານ​ປະ​ມານ 5000 ຄົນ​ອອກ​ຈາກ ເຢຍ​ລະ​ມັນ.
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