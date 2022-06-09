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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ປ​ະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ວິ​ວັດທະ​ນາ​ການ​ສ້າງ​ແຫຼມ​ເກົາຫຼີ​ປອດ​ນິວ​ເຄຼຍ

ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດກັບເຂດປົກຄອງພິເສດ ຮົ່ງກົງ. ຊຸມປີຜ່ານມາ, ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ ແລະ ຮົ່ງກົງ (ຈີນ) ສືບຕໍ່ບັນລຸບັນດາບາດກ້າວພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນ
  ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)  

 ວັນທີ 9 ມິຖຸນາ, ຢູ່ການຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ເມື່ອຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບເນື້ອໃນການໂອ້ລົມສົນທະນາທາງໄກ ລະຫວ່າງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol ກ່ຽວກັບບັນຫາສ້າງແຫຼມເກົາຫຼີປອດນິວເຄຼຍ, ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

ຫຼັກໝັ້ນສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະໜັບສະໜູນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຢູ່ແຫຼມເກົາຫຼີ, ສະໜັບສະໜູນບັນດາຝ່າຍສະແດງໃຫ້ເຫັນເຈດຕະນາດີຊຸກຍູ້ການໂອ້ລົມສົນທະນາ ພ້ອມກັນມານະພະຍາຍາມເພື່ອເປົ້າໝາຍສ້າງແຫຼມເກົາຫຼີປອດນິວເຄຼຍ ແລະ ມີສັນຕິພາບຍາວນານ. ດ້ວຍຈິດໃຈນັ້ນ, ພ້ອມທັງແມ່ນປະເທດທີ່ມີການພົວພັນມິດຕະພາບເປັນມູນເຊື້ອກັບສປປ.ເກົາຫຼີ, ມີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບສ.ເກົາຫຼີ, ຫວຽດນາມ ໄດ້, ພວມ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວິວັດທະນາການຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາ, ການຮ່ວມມື ແລະ ໄກ່ເກ່ຍຢູ່ແຫຼມເກົາຫຼີ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາໃນພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ.

ແລະກໍ່ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ, ເມື່ອຕອບຄຳຖາມຕີລາຄາແນວໃດກ່ຽວກັບການພົວພັນດ້ານການຄ້າ - ການລົງທຶນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຮົ່ງກົງ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກໍ່ຄືແງ່ຫວັງຮ່ວມມືການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຮົ່ງກົງ (ຈີນ) ພາຍຫຼັງຄວບຄຸມໄດ້ພະຍາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ເປີດປະຕູຄືນໃໝ່, ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ ຢັ້ງຢືນວ່າ, ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດກັບເຂດປົກຄອງພິເສດ ຮົ່ງກົງ. ຊຸມປີຜ່ານມາ, ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ ແລະ ຮົ່ງກົງ (ຈີນ) ສືບຕໍ່ບັນລຸບັນດາບາດກ້າວພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນ. ໃນສະພາບການໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ມີການຜັນແປຢ່າງສັບສົນນັ້ນ, ປີ 2021  ການແລກປ່ຽນວົງເງິນການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ຮົ່ງກົງຍັງມີການເຕີບໂຕດີ, ບັນລຸໄດ້ 13,6 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 18%ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2020. 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ພ​ົບ​ປະເຈ​ລະ​ຈາໂດຍ​ກົງ​ລະ​ຫວ່າງລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ-ຈີນ

ການ​ພ​ົບ​ປະເຈ​ລະ​ຈາໂດຍ​ກົງ​ລະ​ຫວ່າງລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ-ຈີນ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອາເມລິກາ Lloyd Austin ໄດ້ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຢູ່ຊ່ອງແຄບທະເລໄຕ້ຫວັນ .
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