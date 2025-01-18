ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນວຽກງານລວມຂອງ ສປຊ ໃນປີ 2025 18/01/2025 ວັນທີ 15 ມັງກອນ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 79 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຢູ່ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ ເພື່ອຮັບຟັງ ແລະ ປຶກສາຫາລືບັນດາບຸລິມະສິດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ໃນປີ 2025. ທ່ານດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມເຂົ້າຮ່ວມກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຂີດໝາຍສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ ສປຊ ໃນປີ 2025 ແມ່ນໂອກາດສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ປະຊາຄົມສາກົນ ພ້ອມກັນຫວນຄືນບັນດາຜົນສຳເລັດທີ່ບັນລຸໄດ້ ແລະ ວາງອອກການກຳນົດທິດໃໝ່ໃຫ້ເໝາະສົມເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ຫວຽດນາມ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ການຮັບຮອງເອກະສານ ເພື່ອອະນາຄົດ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງນີ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນອະນາຄົດທີ່ສວຍງາມ ແລະ ຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນ. ສຳລັບຫວຽດນາມ, ປີ 2025 ກໍ່ແມ່ນຂີດໝາຍປະຫວັດສາດ 80 ປີແຫ່ງວັນຍາດໄດ້ເອກະລາດ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ໂດຍແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງສປຊ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນວຽກງານລວມຂອງ ສປຊ ເພື່ອແນໃສ່ພ້ອມກັນຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່, (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)