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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ລວມ​ຂອງ ສ​ປ​ຊ​ ໃນ​ປີ 2025

ວັນທີ 15 ມັງກອນ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 79 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຢູ່ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ ເພື່ອຮັບຟັງ ແລະ ປຶກສາຫາລືບັນດາບຸລິມະສິດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ໃນປີ 2025.
ທ່ານດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ
ເຂົ້າຮ່ວມກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຂີດໝາຍສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ ສປຊ ໃນປີ 2025 ແມ່ນໂອກາດສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ປະຊາຄົມສາກົນ ພ້ອມກັນຫວນຄືນບັນດາຜົນສຳເລັດທີ່ບັນລຸໄດ້ ແລະ ວາງອອກການກຳນົດທິດໃໝ່ໃຫ້ເໝາະສົມເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ຫວຽດນາມ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ການຮັບຮອງເອກະສານ ເພື່ອອະນາຄົດ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງນີ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນອະນາຄົດທີ່ສວຍງາມ ແລະ ຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນ. ສຳລັບຫວຽດນາມ, ປີ 2025 ກໍ່ແມ່ນຂີດໝາຍປະຫວັດສາດ 80 ປີແຫ່ງວັນຍາດໄດ້ເອກະລາດ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ໂດຍແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງສປຊ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນວຽກງານລວມຂອງ ສປຊ ເພື່ອແນໃສ່ພ້ອມກັນຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່,

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດກວ່າ 1.200 ພູດໃຫ້ແກ່ຜູ້ທຸກຍາກຢູ່ແຂວງ ວິງຟຸກ, ດັກລັກ

ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດກວ່າ 1.200 ພູດໃຫ້ແກ່ຜູ້ທຸກຍາກຢູ່ແຂວງ ວິງຟຸກ, ດັກລັກ

ຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດ 520 ພູດໃຫ້ຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ກຳມະກອນຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ແຂວງ ວິງຟຸກ.
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