ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ທຸກ​ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມ​ແກ້​ໄຂ​ການ​ປ​ະ​ທະ​ກັນ ແລະ ສ້າງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ສາ​ກົນ ແລະ ກົດ​ບັດ ສ​ປ​ຊ

ວັນທີ 26 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ, ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ, ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ໄດ້ຈັດວາລະປຶກສາຫາລືເປີດຂັ້ນສູງພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ຢັ້ງຢືນຄືນອຳນາດກົດໝາຍສາກົນ: ເສັ້ນທາງປັບປຸງສັນຕິພາບ, ຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ” ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ໂຊມາລີ, ປະເທດປະທານສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ເດືອນ ມັງກອນ 2026.
  ທ່ານອັດຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນຮວ່າງງວຽນ, ອຸປະທູດຊົ່ວຄາວ ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ (ພາບ: TTXVN)  
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນວາລະປະຊຸມ, ທ່ານອັດຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນຮວ່າງງວຽນ, ອຸປະທູດຊົ່ວຄາວ ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ, ຢັ້ງຢືນວ່າ ເລື່ອງເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍສາກົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກົດບັດ ສປຊ, ແມ່ນເງື່ອນໄຂຕັດສິນເພື່ອຮັບປະກັນສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນ; ທຸກປະເທດຕ້ອງປະຕິບັດບັນດາພັນທະຕາມກົດບັດທີ່ຕົນເປັນສະມາຊິກ, ແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຄັດແຍ້ງໂດຍສັນຕິວິທີ, ບໍ່ນຳໃຊ້ ແລະ ນາບຂູ່ກຳລັງອາວຸດ; ເຄົາລົບບັນດາວິວັດທະນາການທາງການທູດ ແລະ ນິຕິກຳ. ທ່ານອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນຮວ່າງງວຽນກໍຢັ້ງຢືນຄືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ອຳນາດກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ສປຊ ໃນການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາທົ່ວໂລກ, ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນທຸກຄວາມມານະພະຍາຍາມ, ຂໍ້ລິເລີ່ມ ແກ້ໄຂການປະທະກັນ, ສ້າງສັນຕິພາບ ບົນພື້ນຖານຮັບປະກັນອຳນາດກົດໝາຍ ແລະ ສອດຄ່ອງກົດບັດ ສປຊ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຄັ້ງນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ສະໄໝທີ XII ເມື່ອຕົ້ນເດືອນ ມັງກອນ ຜ່ານມາ, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະທີ່ມີຊີວິດຊີວາຂອງສາຍພົວພັນແບບພິເສດ ລາວ - ຫວຽດນາມ.
