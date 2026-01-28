ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນທຸກຂໍ້ລິເລີ່ມແກ້ໄຂການປະທະກັນ ແລະ ສ້າງສັນຕິພາບສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ກົດບັດ ສປຊ 28/01/2026 ວັນທີ 26 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ, ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ, ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ໄດ້ຈັດວາລະປຶກສາຫາລືເປີດຂັ້ນສູງພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ຢັ້ງຢືນຄືນອຳນາດກົດໝາຍສາກົນ: ເສັ້ນທາງປັບປຸງສັນຕິພາບ, ຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ” ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ໂຊມາລີ, ປະເທດປະທານສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ເດືອນ ມັງກອນ 2026. ທ່ານອັດຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນຮວ່າງງວຽນ, ອຸປະທູດຊົ່ວຄາວ ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ (ພາບ: TTXVN) ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນວາລະປະຊຸມ, ທ່ານອັດຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນຮວ່າງງວຽນ, ອຸປະທູດຊົ່ວຄາວ ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ, ຢັ້ງຢືນວ່າ ເລື່ອງເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍສາກົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກົດບັດ ສປຊ, ແມ່ນເງື່ອນໄຂຕັດສິນເພື່ອຮັບປະກັນສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນ; ທຸກປະເທດຕ້ອງປະຕິບັດບັນດາພັນທະຕາມກົດບັດທີ່ຕົນເປັນສະມາຊິກ, ແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຄັດແຍ້ງໂດຍສັນຕິວິທີ, ບໍ່ນຳໃຊ້ ແລະ ນາບຂູ່ກຳລັງອາວຸດ; ເຄົາລົບບັນດາວິວັດທະນາການທາງການທູດ ແລະ ນິຕິກຳ. ທ່ານອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນຮວ່າງງວຽນກໍຢັ້ງຢືນຄືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ອຳນາດກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ສປຊ ໃນການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາທົ່ວໂລກ, ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນທຸກຄວາມມານະພະຍາຍາມ, ຂໍ້ລິເລີ່ມ ແກ້ໄຂການປະທະກັນ, ສ້າງສັນຕິພາບ ບົນພື້ນຖານຮັບປະກັນອຳນາດກົດໝາຍ ແລະ ສອດຄ່ອງກົດບັດ ສປຊ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)