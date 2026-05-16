ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ສະເໜີຫຼາຍການກຳນົດທິດການຮ່ວມມືຢູ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ BRICS
ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ, ໂດຍທ່ານນາງ ຫງວຽນມິງຮັ່ງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ນຳໜ້າ, ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປຶກສາຫາລື. ທ່ານນາງຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນມິງຮັ່ງ ໄດ້ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບບັນດາການກຳນົດທິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຕິດພັນກັບການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງຂອງ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມທັງສະເໜີບາງການກຳນົດທິດການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ BRICS ກັບບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມມື.
ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ບັນດາປະເທດຕ້ອງຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດທົນທານຂອງລະບົບສະໜອງບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ຈຳເປັນ; ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ logistics ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງທະວີບ, ຮັບປະກັນຄວາມເສລີ, ຄວາມປອດໄພໃນການເດີນເຮືອ ແລະ ການບິນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ຮ່ວມມືກັນຮັບປະກັນກະແສການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງລຸລ່ວງ ແລະ ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືດ້ານວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ.
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວສືບຕໍ່ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 15 ພຶດສະພາ ດ້ວຍວາລະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ “ປະຕິຮູບລະບົບຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທົ່ວໂລກ”./.