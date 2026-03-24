ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ - ລາວ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນ “ຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດ”
ໃນການພົບປະ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນມິງເຕິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍສະໜັບສະໜູນພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງຮອບດ້ານຂອງ ລາວ ຢ່າງແຮງ ແລະ ຄຽງບາຄຽງໄຫຼ່, ຮ່ວມເດີນທາງ, ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ, ບຸລິມະສິດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ ລາວ ໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ, ສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນມິງເຕິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຈະສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມຈົນສຸດຄວາມສາມາດ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນຂົວຕໍ່, ປະສານສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງສະບັບຕ່າງໆລະຫວ່າງການນຳຂັ້ນສູງສອງພັກ, ສອງລັດ, ກໍຄື ບັນດາສົນທິສັນຍາ, ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາແຜນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຂອງສອງປະເທດ, ໃນນັ້ນ ມີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ທ່ານ ທອງສະຫວັນ ພົມວິຫານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດລາວ ຢັ້ງຢືນວ່າ ໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃໝ່ ທ່ານຈະສືບຕໍ່ຊີ້ນຳກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງການນຳຂັ້ນສູງສອງພັກ, ສອງລັດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ທ່ານຫວັງວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການ, ແຜນການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍລະຫວ່າງສອງກະຊວງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ຕັ້ງໜ້າແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ, ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.