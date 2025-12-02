ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ - ລາວ ມຸ່ງເຖິງເປົ້າໝາຍບັນລຸລະດັບເຕີບໂຕດ້ານການຄ້າແມ່ນ 10 ຕື້ USD
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ກໍສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ປົກປ້ອງ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານຊາຍແດນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ. ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດພິເສດໃນການບຳລຸງກໍ່ສ້າງພະນັກງານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະນັກງານການນຳຂັ້ນຍຸດທະສາດ, ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງຫຼັກແຫຼ່ງທຸກຂັ້ນຂອງລາວ; ສອງຝ່າຍໄດ້ສົມທົບກັນຍູ້ແຮງການໂຄສະນາ, ສຶກສາກ່ຽວກັບມູນເຊື້ອສາຍພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນລຸ້ນໜຸ່ມ; ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງສອງປະເທດ; ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາແຂວງຈຸດສຸມກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຢູ່ເຂດຊາຍແດນຂອງສອງປະເທດ.
ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກກວ່າໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ພວມລົງທຶນຢູ່ລາວ, ພ້ອມທັງເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການລົງທຶນຢ່າງແທດຈິງ, ສົ່ງເສີມບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດໃຫຍ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ເປີດກວ້າງການລົງທຶນຢູ່ລາວ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນການພົບປະກັບພະນັກງານສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ລາວ, ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະເໜີໃຫ້ສະຖານທູດ ແລະ ບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ສ້າງເງື່ອນໄຂດີທີ່ສຸດເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງປະເທດ; ໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຊອກຮູ້ໂອກາດລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ລາວ; ພ້ອມທັງຊ່ວຍເຫຼືອວິສາຫະກິດ ລາວ ເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ຫວຽດນາມ; ເບິ່ງແຍງດູແລຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ລາວກວ່າອີກ; ສົມທົບກັບປະຊາຄົມຮັກສາບັນດາກິດຈະກຳວັດທະນະທຳ, ການສອນພາສາ ຫວຽດ ໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນໜຸ່ມ.
ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນດຽວກັນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບລະດັບຊາດ ໂດຍທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາເປັນປະທານ.