ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ປົກປັກຮັກສາເສັ້ນຊາຍແດນລວມໃຫ້ມີສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບຕະຫຼອດເວລາ 21/12/2022 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19 – 20 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 32 ລະຫວ່າງຄະນະຜູ້ແທນຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 32 ລະຫວ່າງຄະນະຜູ້ແທນຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ (ພາບ: TTXVN) ນະທີ່ນີ້, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີປົກປັກຮັກສາເສັ້ນຊາຍແດນລວມໃຫ້ມີສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ; ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ທິດທາງການຮ່ວມມືໃນວຽກງານຊາຍແດນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ໃນນັ້ນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນຂອງການຮ່ວມມືໃນການປະຕິບັດສັນຍາວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນປີ 2016 ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; ຍູ້ແຮງການຄົ້ນຄວ້າ, ສະເໜີແນະ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຮູບແບບການຮ່ວມມືພ້ອມກັນພັດທະນາ; ຜັນຂະຫຍາຍການກຳນົດທິດວາງແຜນພັດທະນາດ່ານຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ແມ່ນສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຍູ້ແຮງວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາ, ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊາຍແດນ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນທີ່ອຸດົມສົມບູນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ນັກຮົບ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)