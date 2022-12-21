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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ເສັ້ນ​ຊາຍ​ແດນ​ລວມ​ໃຫ້​ມີ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ສະຖ​ຽນ​ລະ​ພາບ​​ຕະຫຼອດເວ​ລາ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19 – 20 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 32 ລະຫວ່າງຄະນະຜູ້ແທນຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
  ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 32 ລະຫວ່າງຄະນະຜູ້ແທນຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ (ພາບ: TTXVN)  
ນະທີ່ນີ້, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີປົກປັກຮັກສາເສັ້ນຊາຍແດນລວມໃຫ້ມີສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ; ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ທິດທາງການຮ່ວມມືໃນວຽກງານຊາຍແດນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ໃນນັ້ນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນຂອງການຮ່ວມມືໃນການປະຕິບັດສັນຍາວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນປີ 2016 ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; ຍູ້ແຮງການຄົ້ນຄວ້າ, ສະເໜີແນະ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຮູບແບບການຮ່ວມມືພ້ອມກັນພັດທະນາ; ຜັນຂະຫຍາຍການກຳນົດທິດວາງແຜນພັດທະນາດ່ານຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ແມ່ນສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຍູ້ແຮງວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາ, ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊາຍແດນ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນທີ່ອຸດົມສົມບູນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ນັກຮົບ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພັກ, ລັດ ຍາມ​ໃດ​ກໍ່​ມີ​ທັດ​ສະ​ນະ​ສະ​ເໝີ​ຕົ້ນ​ສະ​ເໝີ​ປາຍຕໍ່​ຄວາມ​ເຄົາ​ລົບ ແລະ ຮັບ​ປະ​ກັນ​ສິ​ດ​ເສ​ລີ​ໃນ​ການ​ເຫຼື້ອມ​ໃສ​ເຊື່ອ​ຖື​ສາ​ສະ​ໜາ​ຂອງ ປະ​ຊາ​ຊົນ

ພັກ, ລັດ ຍາມ​ໃດ​ກໍ່​ມີ​ທັດ​ສະ​ນະ​ສະ​ເໝີ​ຕົ້ນ​ສະ​ເໝີ​ປາຍຕໍ່​ຄວາມ​ເຄົາ​ລົບ ແລະ ຮັບ​ປະ​ກັນ​ສິ​ດ​ເສ​ລີ​ໃນ​ການ​ເຫຼື້ອມ​ໃສ​ເຊື່ອ​ຖື​ສາ​ສະ​ໜາ​ຂອງ ປະ​ຊາ​ຊົນ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢາກໃຫ້ ສັງຄະນາຍົກ ຫງວຽນຍັງ ແລະ ບັນດາການນຳ, ຜູ້ມີຍົກສັກຕຳແໜ່ງໃນສາສະໜາຄຼິດນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອສາມັກຄີແຫ່ງຊາດ, ສ້າງສະມາຄົມສາສະໜາ ກາໂລລິດ ຫວຽດນາມ.
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