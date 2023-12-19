ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ - ລາວ ຊຸກຍູ້ການແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃນການສ້າງສາປະເທດຊາດ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ທັນວາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ກິແກ້ວ ໄຂຄຳພິທູນ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ພວມຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາທິດສະດີຄັ້ງທີ 10 ລະຫວ່າງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານປະເທດເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ກອງປະຊຸມສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ພັດທະນາວັດທະນະທຳ, ມະນຸດ ໃນວິວັດການພັດທະນາປະເທດຊາດຕາມການກຳນົດທິດສັງຄົມນິຍົມ - ບົດຮຽນປະສົບການຂອງ ຫວຽດນາມ, ບົດຮຽນປະສົບການຂອງ ລາວ” ຈະປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການພົວພັນສອງພັກ, ສອງລັດ ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ. ຕາມທ່ານປະທານປະເທດແລ້ວ, ດ້ວຍບົດຮຽນປະສົບການ ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ບັນດາສະມາຊິກຂອງສະພາທິດສະດີ ສູນກາງ ຈະແບ່ງປັນ ບົດຮຽນປະສົບການຂອງ ຫວຽດນາມ ຢ່າງສຸດຂີດ ເພື່ອໃຫ້ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ຄົ້ນຄ້ວາ, ທາບທາມຄວາມເຫັນ ປັບປຸງໂຄງການ ສ້າງສາປະເທດຊາດໃຫ້ສົມບູນແບບ…
ສ່ວນຝ່າຍລາວ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ກິແກວ ໄຂຄຳພິທູນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ກອງປະຊຸມສຳມະນາດ ທິດສະດີ ລະຫວ່າງສອງພັກ ໄດ້ດຳເນີນໃນຈຸດເວລາ ທີ່ພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດ ລາວ ພວມກະກຽມ ສ້າງໂຄງການການເມືອງ ແລະ ພ້ອມທັງຜັນຂະຫຍາຍ ການຮ່ຳຮຽນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການສຳລັບວຽກງານສຳຄັນນີ້.