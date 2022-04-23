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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວ​ມ​ມື​ໃນ​ຂົງ​ເຂດກວດ​ສອບພາກ​ລັດ

ວັນທີ 21 ເມສາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ລາວ ຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບ “ລະບົບກວດສອບພາກລັດ” ແບບທາງໄກ. ກອງປະຊຸມເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງສອງອົງການເພື່ອແບ່ງປັນປະສົບການກ່ຽວກັບ “ລະບົບກວດສອບພາກລັດ”.

ວັນທີ 21 ເມສາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ລາວ ຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບ “ລະບົບກວດສອບພາກລັດ” ແບບທາງໄກ. ກອງປະຊຸມເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງສອງອົງການເພື່ອແບ່ງປັນປະສົບການກ່ຽວກັບ “ລະບົບກວດສອບພາກລັດ”.

    

ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບ “ລະບົບກວດສອບພາກລັດ” ແບບທາງໄກ (ພາບ:TTXVN)

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ເຈິ່ນຊີແທັງ ຫົວໜ້າອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ຫວັງວ່າ ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນປະສົບການ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດສອງປະເທດ ຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງ ກ່ວາກ່ຽວກັບໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ລະບົບກວດສອບແຫ່ງລັດຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ຜ່ານນັ້ນ, ສາມາດທາບທາມປະສົບການຂອງກັນ ເພື່ອແນໃສ່ຈັດວຽກງານກວດສອບໄດ້ດີກ່ວາ. ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຍາມໃດກໍ່ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແລກປ່ຽນ ແລະ ຈັດການເຄື່ອນໄຫວດ້ານວິຊາສະເພາະ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີກຳລັງຄວາມສາມາດລະຫວ່າງສອງອົງການ, ພ້ອມທັງຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບແຜນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດຖະບານລາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ສິ້ນສຸດການລາດຕະເວນປະສົມຢູ່ເຂດທະເລໃກ້ກັບເຂດກຳນົດເສັ້ນຊາຍແດນຢູ່ເຂດອ່າວພາກເໜືອ

ຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ສິ້ນສຸດການລາດຕະເວນປະສົມຢູ່ເຂດທະເລໃກ້ກັບເຂດກຳນົດເສັ້ນຊາຍແດນຢູ່ເຂດອ່າວພາກເໜືອ

ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຄັ້ງນີ້ຈະສ້າງກຳລັງໜູນຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ພັກ, 2 ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ເວົ້າລວມ, ກຳລັງຕຳຫຼວດທະເລ 2 ປະເທດເວົ້າສະເພາະ ໃຫ້ນັບມື້ນັບສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງດີງາມ.
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