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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຢືດ​ໝັ້ນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ “ຈີນ​ດຽວ”

ບົນພື້ນຖານຢືດໝັ້ນປະຕິບັດນະໂຍບາຍ “ຈີນ ດຽວ” ຮັບຮູ້ ໄຕ້ຫວັນ ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ອາດຕັດແຍກອອກຈາກຈີນ, ຫວຽດນາມ ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ພົວພັນແບບປອດລັດຖະບານກັບ ໄຕ້ຫວັນ ໃນບັນດາຂົງເຂດເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຊີ, ວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ…, ບໍ່ຂະຫຍາຍການພົວພັນຂັ້ນລັດກັບ ໄຕ້ຫວັນ ບໍ່ວ່າການພົວພັນໃດ.
ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)
ວັນທີ 20 ພຶດສະພາ, ຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວສະເໜີໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ “ຈີນ ດຽວ” ຂອງ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ບົນພື້ນຖານຢືດໝັ້ນປະຕິບັດນະໂຍບາຍ “ຈີນ ດຽວ” ຮັບຮູ້ ໄຕ້ຫວັນ ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ອາດຕັດແຍກອອກຈາກຈີນ, ຫວຽດນາມ ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ພົວພັນແບບປອດລັດຖະບານກັບ ໄຕ້ຫວັນ ໃນບັນດາຂົງເຂດເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຊີ, ວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ…, ບໍ່ຂະຫຍາຍການພົວພັນຂັ້ນລັດກັບ ໄຕ້ຫວັນ ບໍ່ວ່າການພົວພັນໃດ. ຫວຽດນາມ ເຄົາລົບຫຼັກການບໍ່ແຊກແຊງເຂົ້າວຽກງານພາຍໃນຂອງກັນ ແລະ ຖືວ່າ ຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມືຢູ່ຊ່ອງທະເລ ໄຕ້ຫວັນ ມີບົດບາດສຳຄັນສຳລັບພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮ່າຢາງ ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ

ຮ່າຢາງ ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ

ກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຕາຫນ່າງຄົມມະນາຄົມເຊື່ອມຕໍ່ໃຫ້ສຳເລັດສົມບູນ ແມ່ນຫນຶ່ງໃນ ສາມບຸກທະລຸໂດຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກແຂວງ ອາຍຸການ 2020 -2025 ໄດ້ກຳນົດເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຂອງແຂວງ ຮ່າຢາງ. ສະນັ້ນ ທາງແຂວງ ໄດ້ ແລະ ພວມສຸມໃສ່ລະດົມທຸກແຫລ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມເຊື່ອມຕໍ່. ມີຫລາຍໆໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມໂດຍແຂວງ ຮ່າຢາງ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍໃນໄລຍະຜ່ານມາ ປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂຈຸດອຸດຕັນກ່ຽວກັບຄົມມະນາຄົມ, ສ້າງກຳລັງຫນູນຊຸກຍູ້ການດຶງດູດການລົງທຶນ, ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, ເປັນປະຖົມປັດໄຈເພື່ອໃຫ້ ຮ່າຢາງ ບືນຕົວຂຶ້ນພັດທະນາຢ່າງແຮງ.
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