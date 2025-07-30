ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຢຶດໝັ້ນປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ
ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍກັບຫຼາຍມາດຕະການລວມມີ: ສ້າງກອບນິຕິກຳ, ນະໂຍບາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ, ຮ່ວມມືກັບສາກົນ ແລະ ສື່ມວນຊົນໃນການປ້ອງກັນຕ້ານການຄ້າມະນຸດ. ນີ້ແມ່ນສ່ວນ 1 ສຳຄັນໃນຍຸດທະສາດປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ມີຫຼາຍມາດຕະການຮອບດ້ານ
ທັດສະນະສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມແມ່ນປົກປ້ອງ ແລະ ຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດ, ພິເສດແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ເພາະສະນັ້ນ, ການສ້າງລະບົບກົດໝາຍໃນຂົງເຂດນີ້ໃຫ້ສົມບູນແບບນຳ ຫວຽດນາມໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດປີ 2011 ໄດ້ກຳນົດຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງຂອງບັນດາອົງການແຫ່ງລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ໃນການປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນ, ຄົ້ນພົບ, ແກ້ໄຂ ແລະ ໜູນຊ່ວຍຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ. ປະມວນກົດໝາຍແພງສະປັບປັບປຸງໃນປີ 2015 ໄດ້ເພີມລະດັບການປັບໄໝສຳລັບບັນດາການກະທຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຄ້າມະນຸດ, ພິເສດແມ່ນສຳລັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຫຼາຍໂຄງກການ, ຍົກຕົວຢ່າງຄື: ໂຄງການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດໃນໄລຍະ 2021 – 2025, ກຳນົດທິດຮອດປີ 2030.
ສິ່ງທີ່ເປັນໜ້າສົນໃຈນັ້ນແມ່ນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດໃນປີ 2024 ທີ່ມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກົດຜ່ານມາ ໄດ້ເພີ່ມເຕີມບາງຫຼັກການສຳຄັນເພື່ອແນໃສ່ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງ, ສອດຄ່ອງກັບສົນທິສັນຍາສາກົນ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະມາຊິກ, ພິເສດແມ່ນ ຫຼັກການ “ຖືຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍເປັນໃຈກາງ”, ເປີດກວ້າງບັນດາເປົ້າໝາຍໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງກໍ່ຄືລະບົບໜູນຊ່ວຍຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ. ທ່ານນາງ Mitsue Pembroke, ຮັກສາການຫົວໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອການ ເຄື່ອນຍ້າຍຖີ່ນຖານ (IOM) ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ:
ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຮັບຮູ້ບັນດາຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງກະໂດດຂັ້ນຂອງ ຫວຽດນາມ ຫວ່າງແລ້ວນີ້ໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນຕ້ານການຄ້າມະນຸດສະບັບປັບປຸງມີຜົນສັກສິດໃນການປະຕິບັດແຕ່ເດືອນນີ້, ໜຶ່ງໃນບັນດາຈຸດພົ້ນເດັ່ນແມ່ນຖືຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍເປັນໃຈກາງໃນວິວັດການສ້າງນະໂຍບາຍ. ກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງກໍສ້າງເງື່ອນໄຂດີກ່ວາໃຫ້ແກ່ວຽກງານເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບປະຊາຄົມໃຫ້ແກ່ທຸກເປົ້າໝາຍ, ນັບແຕ່ພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ, ຊາວຕ່າງປະເທດ ອາໄສຢູ່ຫວຽດນາມ, ຜູ້ຄົນບໍ່ຖືສັນຍາດໃດ ແລະ ເດັກນ້ອຍຍັງບໍ່ເຕີບໂຫຍ່.
ຕາມທ່ານນາງ ແລ້ວ, ການກຳນົດໜູນຊ່ວຍຜູ້ຄົນພວມໃນໄລຍະໄດ້ກຳນົດແມ່ນຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍໃນກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະວັດທະນະທຳມະນຸດຂອງລັດ ຫວຽດນາມ.
ພ້ອມກັບການສ້າງລະບົບເອກະສານນິຕິກຳ, ຫວຽດນາມ ກໍ່ເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາ, ການສຶກສາປະຊາຄົມ, ຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ໃນການປ້ອງກັນຕ້ານການຄ້າມະນຸດຢູ່ສະຖານທີ່ທີ່ຖືກບັນດາເປົ້າໝາຍສວຍໃຊ້. ຕາມທ່ານນາງ ຫງວຽນທິມິງເຮືອງ, ທ່ານຮອງປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນພວມແມ່ນທ່າໄດ້ປຽບເພື່ອສົ່ງສານໂດຍໄວ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍ ຂອງແຮງງານຢ່າງປອດໄພ, ເຂົ້າເຖິງປະຊາຊົນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.
ພວກຂ້າພະເຈົ້າສ້າງສະຖານທີ່ແລກປ່ຽນລະຫວ່າງ ນັກປະຖະກະຖາ ແລະ ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງ, ພວກນ້ອງໆຊາວໜຸ່ມ, ເພື່ອຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າຮັບຮູ້ກົມອຸບາຍຂອງພວກອາດຊະຍາກອນຄ້າມະນຸດ. ຈາກນັ້ນ, ສະເໜີບັນດາມາດຕະການ, ວິທີການທີ່ດີ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ, ຊາວໜຸ່ມຕະລຸນບ່ອນ, ພິເສດແມ່ນຊາວໜຸ່ມຍິງ ໃນການໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການອົບພະຍົບຢ່າງປອດໄພ.
ຫວຽດນາມ ກໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນຂົງເຂດນີ້. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຊັນສັນຍາສອງຝ່າຍ, ຫຼາຍຝ່າຍກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດກັບບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນຄື: ຈີນ, ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ໄທ, ອົດສະຕາລີ… ພ້ອມທັງເຂົ້າຮ່ວມບັນດາເວທີປາໄສໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຄື IOM, UNODC, UNICEF… ເພື່ອຍົກສູງຄວາມສາມາດ, ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ໜູນຊ່ວຍດ້ານເຕັກນິກ.
ການຕໍ່ສູ້, ແກ້ໄຂອັດຊະຍາກຳຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ
ເຖິງວ່າມີຄວາມມານະພະຍາຍາມຫຼາຍຢ່າງ ກໍ່ຕາມແຕ່ວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຄ້າມະນຸດ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ. ສະພາບການອາດຊະຍາກຳຄ້າມະນຸດ ຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນຢ່າງສັບສົນ, ແບບວິທີ, ກົມອຸບາຍນັບມື້ນັບແນນນຽນ ແລະ ຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ. ທ່ານພັນເອກ ເລຮ່ວາງເຢືອງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ປັດຈຸບັນ, ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນເດັກນ້ອຍ, ແມ່ຍິງເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງປະກົດມີຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍເປັນເພດຊາຍ, ເດັກຫາກໍ່ເກີດ, ອາໄວຍາວະ…ອີກດ້ວຍ. ບັນດາສາຍການຄ້າມະນຸດຂ້າມຊາດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນນັບມື້ນັບ ແນມນຽນ, ສັບສົນ, ກໍ່ຜົນຕາມມາທີ່ຮ້າຍແຮງກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ, ກໍ່ຜົນກະທົບຢ່າງຫຍໍ້ທໍ້ເຖິງເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານການເມືອງຂອງແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ແມ່ນສາຍເຫດພາໄປເຖິງຫຼາຍການກະທຳລະເມີດກົດໝາຍຄືການເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ, ແຮງງານຜິດກົດໝາຍ, ທຸລະກິດໂສເພນີ, ການຄ້າຂາຍຢາເສັບຕິດ, ການເສາະກົງໃນສື່ສັງຄົມອອນໄລ.
ຕໍ່ໜ້າບັນດາສິ່ງທ້າທາຍພວມວາງອອກ, ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຢ່າງຄົບຊຸດ, ຮອບດ້ານ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍໃນການຕໍ່ສູ້ທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ.