ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການພັດທະນາການຮ່ວມມືໃນການໝູນໃຊ້ AI
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10 ກຸມພາ ຫາວັນທີ 12 ກຸມພາ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ບຸຍຮວ່າງເຟືອງ, ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດການກະທຳກ່ຽວກັບປັນຍາປະດິດ (AI) ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ, ຝລັ່ງ. ເລື່ອງທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ບຸຍຮວ່າງເຟືອງ ຕາງໜ້າຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການໝູນໃຊ້ AI ເຂົ້າການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ, ພ້ອມທັງເປີດຫຼາຍໂອກາດຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ.
ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມ, ວັນທີ 12 ກຸມພາ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີບຸຍຮວ່າງເຟືອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສເສດຖະກິດອາຊີຕາຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໂດຍກະຊວງການຄ້າຕ່າງປະເທດ ຝລັ່ງ ຈັດຂຶ້ນ. ຢູ່ເວທີປາໄສດຳເນີນທຸລະກິດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີຮັບຜິດຊອບການຄ້າຕ່າງປະເທດ ແລະ ຊາວຝລັ່ງອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ Laurent Saint-Martin ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ຫວຽດນາມ ບຸຍຮວ່າງເຟືອງ.