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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຢັ້ງ​ຢືນ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເຖິງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ການ​ໝູນ​ໃຊ້ AI

ເລື່ອງທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ບຸຍຮວ່າງເຟືອງ ຕາງໜ້າຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການໝູນໃຊ້ AI ເຂົ້າການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ.
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ບຸຍຮວ່າງເຟືອງ ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ (ພາບ: MIC)

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10 ກຸມພາ ຫາວັນທີ 12 ກຸມພາ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ບຸຍຮວ່າງເຟືອງ, ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດການກະທຳກ່ຽວກັບປັນຍາປະດິດ (AI) ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ, ຝລັ່ງ. ເລື່ອງທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ບຸຍຮວ່າງເຟືອງ ຕາງໜ້າຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການໝູນໃຊ້ AI ເຂົ້າການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ, ພ້ອມທັງເປີດຫຼາຍໂອກາດຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ.

ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມ, ວັນທີ 12 ກຸມພາ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີບຸຍຮວ່າງເຟືອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສເສດຖະກິດອາຊີຕາຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໂດຍກະຊວງການຄ້າຕ່າງປະເທດ ຝລັ່ງ ຈັດຂຶ້ນ. ຢູ່ເວທີປາໄສດຳເນີນທຸລະກິດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີຮັບຜິດຊອບການຄ້າຕ່າງປະເທດ ແລະ ຊາວຝລັ່ງອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ Laurent Saint-Martin ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ຫວຽດນາມ ບຸຍຮວ່າງເຟືອງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ພ້ອມ​ກັບ ​ລາວ ຮັກ​ສາ ແລະ ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ​ໃຫ້​ແກ່​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່, ຄວາ​ມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ

ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ພ້ອມ​ກັບ ​ລາວ ຮັກ​ສາ ແລະ ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ​ໃຫ້​ແກ່​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່, ຄວາ​ມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກໍ່ສະເໜີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສອງປະເທດສົມທົບກັບບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສອງປະເທດກະກຽມໃຫ້ດີທີ່ສຸດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທາງການທູດສຳຄັນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນປີ 2025, ສອງປະເທດລວ້ນແຕ່ມີບັນດາເຫດການສຳຄັນ.
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