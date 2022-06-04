ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ມີ 5 ຮາກຖານການສຶກສາລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບມະຫາວິທະຍາໄລອາຊີ ປີ 2022
ຂໍ້ມູນຈາກກະຊວງສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ວາລະສານ Times Higher Education ຫາກໍ່ປະກາດໝາກຜົນການຈັດອັນດັບຂອງມະຫາວິທະຍາໄລອາຊີ ປີ 2022 ( THE ອາຊີ).
ມະຫາວິທະຍາໄລສັບພະວິຊາ ຮ່າໂນ້ຍ (ພາບ: HUST)
ຫວຽດນາມ ມີ 5 ຮາກຖານການສຶກສາລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ ໄດ້ມີຊື່ໃນຕາຕະລາງດັ່ງກ່າວແມ່ນ: ມະຫາວິທະຍາໄລ ໂຕນດຶກທັ້ງ ອັນດັບທີ 73, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຢຸຍເຕິນ ຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 91, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຮ່າໂນ້ຍ ນອນໃນກຸ່ມ 301 – 350, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ນອນໃນກຸ່ມ 401 – 500 ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລສັບພະວິຊາ ຮ່າໂນ້ຍ ນອນໃນກຸ່ມ 601 – 800. ໃນ ຈຳນວນ 5 ຮາກຖານດັ່ງກ່າວ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງທີ່ສຸດຢູ່ກຸ່ມມີມາດຖານການສອນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)