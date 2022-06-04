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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ມີ 5 ຮາກ​ຖານ​ການ​ສຶກ​ສາ​ລະ​ດັ​ບ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ໃນ​ຕາ​ຕະ​ລາງ​ຈັດ​ອັນ​ດັບ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ອາ​ຊີ ປີ 2022

ຂໍ້ມູນຈາກກະຊວງສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ວາລະສານ Times Higher Education ຫາກໍ່ປະກາດໝາກຜົນການຈັດອັນດັບຂອງມະຫາວິທະຍາໄລອາຊີ ປີ 2022 ( THE ອາຊີ).

ຂໍ້ມູນຈາກກະຊວງສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ວາລະສານ Times Higher Education ຫາກໍ່ປະກາດໝາກຜົນການຈັດອັນດັບຂອງມະຫາວິທະຍາໄລອາຊີ ປີ 2022 ( THE ອາຊີ). 

    

ມະຫາວິທະຍາໄລສັບພະວິຊາ ຮ່າໂນ້ຍ (ພາບ: HUST)

ຫວຽດນາມ ມີ 5 ຮາກຖານການສຶກສາລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ ໄດ້ມີຊື່ໃນຕາຕະລາງດັ່ງກ່າວແມ່ນ: ມະຫາວິທະຍາໄລ ໂຕນດຶກທັ້ງ ອັນດັບທີ 73, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຢຸຍເຕິນ ຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 91, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຮ່າໂນ້ຍ ນອນໃນກຸ່ມ 301 – 350, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ນອນໃນກຸ່ມ 401 – 500 ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລສັບພະວິຊາ ຮ່າໂນ້ຍ ນອນໃນກຸ່ມ 601 – 800. ໃນ ຈຳນວນ 5 ຮາກຖານດັ່ງກ່າວ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງທີ່ສຸດຢູ່ກຸ່ມມີມາດຖານການສອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

24 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ຫຼຸດລົງ

24 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ຫຼຸດລົງ

ມີຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິ 9.146 ຄົນ, ອັນໃດ້ໄດ້ຍົກຍອດຈຳນວນຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິ ຂຶ້ນເຖິງ 9.486.806 ຄົນ ແລະ ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ.
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