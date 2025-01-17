ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ມີເງື່ອນໄຂຢ່າງພຽງພໍເພື່ອກໍ່ສ້າງ, ພັດທະນາສູນການເງິນສາກົນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນ ດ່ານັ້ງ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມສຳມະນາການພັດທະນາສູນການເງິນສາກົນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ດ້ວຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງ. ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນປະມານ 400 ຄົນ ແມ່ນການນຳຂັ້ນສູນກາງ, ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ນັກລົງທຶນຍຸດທະສາດ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ,
ຕາມບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາແລ້ວ, ປັດຈຸບັນ ຫວຽດນາມມີທ່າໄດ້ປຽບພິເສດສະເພາະ ຄື: ເສດຖະກິດພັດທະນາໄວ, ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ຄຸນນະພາບນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງພວມໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງສຳເລັດ ແລະ ພັດທະນາໂດຍໄວ. ຖ້າຍາດແຍ່ງໄດ້ໂອກາດນີ້ເປັນຢ່າງດີ, ຫວຽດນາມ ຈະໄດ້ຮັບແຫຼ່ງກຳລັງດ້ານການເງິນທີ່ຫັນປ່ຽນຈາກບັນດາສູນການເງິນສາກົນໃຫຍ່ ໃນພາກພື້ນ ກໍ່ຄືສາກົນເພື່ອກ້າວກະໂດດຂັ້ນ ແລະ ສ້າງຖານະທີ່ຕັ້ງໃໝ່, ນຳຫວຽດນາມເຂົ້າລະບົບມູນຄ່າເສດຖະກິດທົ່ວໂລກຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ວາ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ:
ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມປາດຖະໜາຢ່າງຍິ່ງວ່າ ການນຳສອງນະຄອນ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຈະປະຕິບັດຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງການນຳພັກ, ລັດ ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ. ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ໆນີ້, ພວກເຮົາຈະມີກຳລັງດຶງດູດຢ່າງພຽງພໍ, ເປັນໜ້າໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຕໍ່ບັນດານັກລົງທຶນ. ພວກເຮົາຈະມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງວັດສະດຸ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການດຳລົງຊີວິດທີ່ເປັນມິດ, ດຶງດູດ, ບັນດາກົນໄກນະໂຍບາຍກໍ່ມີຄວາມດຶງດູດໃຈ ເພື່ອໃຫ້ສູນການເງິນສອງສູນປະກົດຜົນເປັນຈິງໂດຍໄວ.