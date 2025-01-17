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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຢ່າງ​ພຽງ​ພໍ​ເພື່ອ​ກໍ່​ສ້າງ, ພັດ​ທະ​ນາ​ສູນ​ການ​ເງິນ​ສາ​ກົນ

ປັດຈຸບັນ ຫວຽດນາມມີທ່າໄດ້ປຽບພິເສດສະເພາະ ຄື: ເສດຖະກິດພັດທະນາໄວ, ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ຄຸນນະພາບນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງພວມໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງສຳເລັດ ແລະ ພັດທະນາໂດຍໄວ.
ກອງປະຊຸມສຳມະນາການພັດທະນາສູນການເງິນສາກົນຢູ່ ຫວຽດນາມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນ ດ່ານັ້ງ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມສຳມະນາການພັດທະນາສູນການເງິນສາກົນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ດ້ວຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງ. ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນປະມານ 400 ຄົນ ແມ່ນການນຳຂັ້ນສູນກາງ, ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ນັກລົງທຶນຍຸດທະສາດ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ,

ຕາມບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາແລ້ວ, ປັດຈຸບັນ ຫວຽດນາມມີທ່າໄດ້ປຽບພິເສດສະເພາະ ຄື: ເສດຖະກິດພັດທະນາໄວ, ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ຄຸນນະພາບນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງພວມໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງສຳເລັດ ແລະ ພັດທະນາໂດຍໄວ. ຖ້າຍາດແຍ່ງໄດ້ໂອກາດນີ້ເປັນຢ່າງດີ, ຫວຽດນາມ ຈະໄດ້ຮັບແຫຼ່ງກຳລັງດ້ານການເງິນທີ່ຫັນປ່ຽນຈາກບັນດາສູນການເງິນສາກົນໃຫຍ່ ໃນພາກພື້ນ ກໍ່ຄືສາກົນເພື່ອກ້າວກະໂດດຂັ້ນ ແລະ ສ້າງຖານະທີ່ຕັ້ງໃໝ່, ນຳຫວຽດນາມເຂົ້າລະບົບມູນຄ່າເສດຖະກິດທົ່ວໂລກຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ວາ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ:

ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມປາດຖະໜາຢ່າງຍິ່ງວ່າ ການນຳສອງນະຄອນ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຈະປະຕິບັດຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງການນຳພັກ, ລັດ ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ. ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ໆນີ້, ພວກເຮົາຈະມີກຳລັງດຶງດູດຢ່າງພຽງພໍ, ເປັນໜ້າໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຕໍ່ບັນດານັກລົງທຶນ. ພວກເຮົາຈະມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງວັດສະດຸ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການດຳລົງຊີວິດທີ່ເປັນມິດ, ດຶງດູດ, ບັນດາກົນໄກນະໂຍບາຍກໍ່ມີຄວາມດຶງດູດໃຈ ເພື່ອໃຫ້ສູນການເງິນສອງສູນປະກົດຜົນເປັນຈິງໂດຍໄວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ໂປໂລຍ ມາລົງທຶນ

ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ໂປໂລຍ ມາລົງທຶນ

ທ່ານສະເໜີໃຫ້ LOT ນຳໜ້າເປີດສາຍການບິນມາ ຫວຽດນາມ ຄືນໃໝ່, ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດການບິນແຫ່ງຊາດ Vietnam Airlines ເພື່ອຂຸດຄົ້ນບັນດາສາຍການບິນ
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