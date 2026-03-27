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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ນາຍ​ທະ​ຫານ​ສູ້​ຮົບ​ການ​ທະ​ຫານ​ປະ​ສົມ​ປະ​ຈຳ UNISFA ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີມອບຂໍ້ຕົກລົງຂອງປະທານປະເທດ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ແກ່ ນາຍທະຫານ 2 ສະຫາຍ ເດີນທາງໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ຄະນະຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ປະຈຳ Abyei (UNISFA) ແລະ ຄະນະຝຶກແອບຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ.
ສະຫາຍ ພົນໂທ ຫງວຽນເຈື່ອງຖັງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນໃນພິທີ (ພາບ: qdnd.vn)

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ສະຫາຍ ພັນຕີ ຫງວຽນງອກລິງ ຈະໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕຳແໜ່ງ ນາຍທະຫານສູ້ຮົບການທະຫານປະສົມ (SO JMOC) ປະຈຳ ຄະນະ UNISFA, ເຂດ Abyei. ສະຫາຍ ພັນຕີ ເຈິ່ນຖາຍເຊີນ ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງທີ່ປຶກສາ ແລະ ຜູ້ປະສານງານການຝຶກແອບຢູ່ຄະນະຝຶກແອບຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳ ສ. ອາຟະລິກາກາງ.

ເມື່ອເປັນປະທານພິທີມອບຂໍ້ຕົກລົງ, ສະຫາຍ ພົນໂທ ຫງວຽນເຈື່ອງຖັງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ເລື່ອງສົ່ງບັນດານາຍທະຫານເຂົ້າຮ່ວມໜ້າທີ່ສາກົນແມ່ນສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ບົດບາດອັນຕັ້ງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນເວທີສາກົນ.

  ບັນດາຍາກາດຂອງພິທີ (ພາບ: qdnd.vn)  

 ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງນາຍທະຫານກວ່າ 1.300 ເທື່ອຄົນ ໄປເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ຢູ່ບັນດາຄະນະ ແລະ ອົງການຂອງ ສປຊ ແລ້ວ.

່(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ສອງ​ຕົວ​ເລກ ແລະ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ສະ​ແດງ​ຄວາມຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ​ຕໍ່​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ “ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ສອງ​ຕົວ​ເລກ ແລະ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ສະ​ແດງ​ຄວາມຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ​ຕໍ່​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ”

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ “ວິສາຫະກິດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຕີບໂຕສອງຕົວເລກ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ວິສາຫະກິດ”.
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