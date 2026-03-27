ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ມີນາຍທະຫານສູ້ຮົບການທະຫານປະສົມປະຈຳ UNISFA ເປັນຄັ້ງທຳອິດ
ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ສະຫາຍ ພັນຕີ ຫງວຽນງອກລິງ ຈະໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕຳແໜ່ງ ນາຍທະຫານສູ້ຮົບການທະຫານປະສົມ (SO JMOC) ປະຈຳ ຄະນະ UNISFA, ເຂດ Abyei. ສະຫາຍ ພັນຕີ ເຈິ່ນຖາຍເຊີນ ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງທີ່ປຶກສາ ແລະ ຜູ້ປະສານງານການຝຶກແອບຢູ່ຄະນະຝຶກແອບຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳ ສ. ອາຟະລິກາກາງ.
ເມື່ອເປັນປະທານພິທີມອບຂໍ້ຕົກລົງ, ສະຫາຍ ພົນໂທ ຫງວຽນເຈື່ອງຖັງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ເລື່ອງສົ່ງບັນດານາຍທະຫານເຂົ້າຮ່ວມໜ້າທີ່ສາກົນແມ່ນສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ບົດບາດອັນຕັ້ງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນເວທີສາກົນ.
ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງນາຍທະຫານກວ່າ 1.300 ເທື່ອຄົນ ໄປເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ຢູ່ບັນດາຄະນະ ແລະ ອົງການຂອງ ສປຊ ແລ້ວ.