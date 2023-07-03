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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ມີນັກ​ກິ​ລາ 5 ຄົນ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຊີງ​ຊະ​ນະ​ເລີດ Breaking ອາ​ຊີ ເປີດກວ້າງ

ສະມາຄົມກິລາເອເລັກໂຕນິກບັນເທິງ ຫວຽດນາມ (VIRESA) ໄດ້ຈັດສົ່ງນັກກິລາທິມ Breaking ແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍມີນັກກິລາເພດຍິງ 2 ຄົນ ແລະ ເພດຊາຍ 3 ຄົນ.
ນັກກິລາເພດຍິງ 2 ຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຊີງຊະນະເລີດ Breaking ອາຊີ ເປີດກວ້າງ (ພາບ:TTXVN)

ໃນເວລາ 2 ວັນ, ຄືວັນທີ 01 – 02 ກໍລະກົດ, ນັກກິລາ 5 ຄົນຂອງທິມ Breaking ແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປເຂົ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນຊິງຊະນະເລີດກິລາປະເພດ Breaking ອາຊີເປີດກວ້າງ (WDSF Asian Breaking Championship 2023)  ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ ຫາງໂຈ, ປະເທດ ຈີນ. ສະມາຄົມກິລາເອເລັກໂຕນິກບັນເທິງ ຫວຽດນາມ (VIRESA) ໄດ້ຈັດສົ່ງນັກກິລາທິມ Breaking ແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍມີນັກກິລາເພດຍິງ 2 ຄົນ ແລະ ເພດຊາຍ 3 ຄົນ.

WDSF Asian Breaking Championship 2023 ປີນີ້ ລວມມີບັນດານັດແຂ່ງຂັນ “battle” ຕີກັນລະຫວ່າງ 81 B-Boy ແລະ 49 B-Girl ທີ່ມາຈາກ 30 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນໃນທົ່ວ ອາຊີ.ຖ້າຫາກວ່າຍາດໄດ້ໄຊຂະນະໃນການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້, ທິມ Breaking ຫວຽດນາມ ຈະມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນທີ່ງານມະຫາກໍາກິລາລະດູຮ້ອນ 2024 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ, ປະເທດ ຝລັ່ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ຮັກສາທີ່ຕັ້ງແມ່ນຜູ້ສະໜອງເຂົ້າສານແຖວໜ້າຂອງ ຟີລິບປິນ

ຫວຽດນາມ ຮັກສາທີ່ຕັ້ງແມ່ນຜູ້ສະໜອງເຂົ້າສານແຖວໜ້າຂອງ ຟີລິບປິນ

ໃນ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023, ຫວຽດນາມ ສົ່ງອອກເຂົ້າສານໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດໂລກແມ່ນ 3,6 ລ້ານໂຕນ
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