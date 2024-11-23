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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ພັນ​ທະ​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ຕ້ານ​ການ​ທໍ​ລະ​ມານ

ບັນດາຜູ້ແທນ ໄດ້ສະເໜີຫຼາຍບົດປະກອບຄຳເຫັນ ສະໜອງບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ມີປະໂຫຍດ ກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາຕ້ານການທໍລະມານຢູ່ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ....

ວັນທີ 22 ພະຈິກ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບໂຄງການພັດທະນາ ສປຊ (UNDP) ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ແນະນຳບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 2 ຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດບັນດາພັນທະຂອງສະມາຊິກສົນທິສັນຍາຕ້ານການທໍລະມານ ແລະ ບັນດາຮູບແບບການປະພຶດ ຫຼືລົງໂທດຢ່າງໂຫດຮ້າຍ, ໄຮ້ມະນຸດສະທຳ ຫຼືເຮັດໃຫ້ມະນຸດອັບອາຍຂາຍໜ້າ (CAT).

  ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ບັນດາຜູ້ແທນ ໄດ້ສະເໜີຫຼາຍບົດປະກອບຄຳເຫັນ ສະໜອງບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ມີປະໂຫຍດ ກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາຕ້ານການທໍລະມານຢູ່ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບັນດາມາດຕະການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດໃນການຄຸ້ມຂັງ ກໍ່ຄືບັນດາບັນຫາກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການດຳເນີນຄະດີ ຮັບປະກັນສິດບໍ່ຖືກທໍລະມານ, ການປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຖະແຫຼງການຮ່ວມລະຫວ່າງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສສ.ຫວຽດນາມ ແລະ ປະທານາທິບໍດີ ສ.ໂດມີນີກາ

ຖະແຫຼງການຮ່ວມລະຫວ່າງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສສ.ຫວຽດນາມ ແລະ ປະທານາທິບໍດີ ສ.ໂດມີນີກາ

ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມ, ການນຳ 2 ປະເທດຢືນຢັນຄວາມປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການສົນທະນາຂັ້ນສູງ ເພື່ອກຳນົດທິດການພັດທະນາລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສ.ໂດມີນີກາ.
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