ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ມານະພະຍາຍາມ ປະຕິບັດບັນດາພັນທະຂອງສະມາຊິກສົນທິສັນຍາຕ້ານການທໍລະມານ
ວັນທີ 22 ພະຈິກ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບໂຄງການພັດທະນາ ສປຊ (UNDP) ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ແນະນຳບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 2 ຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດບັນດາພັນທະຂອງສະມາຊິກສົນທິສັນຍາຕ້ານການທໍລະມານ ແລະ ບັນດາຮູບແບບການປະພຶດ ຫຼືລົງໂທດຢ່າງໂຫດຮ້າຍ, ໄຮ້ມະນຸດສະທຳ ຫຼືເຮັດໃຫ້ມະນຸດອັບອາຍຂາຍໜ້າ (CAT).
ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ບັນດາຜູ້ແທນ ໄດ້ສະເໜີຫຼາຍບົດປະກອບຄຳເຫັນ ສະໜອງບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ມີປະໂຫຍດ ກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາຕ້ານການທໍລະມານຢູ່ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບັນດາມາດຕະການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດໃນການຄຸ້ມຂັງ ກໍ່ຄືບັນດາບັນຫາກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການດຳເນີນຄະດີ ຮັບປະກັນສິດບໍ່ຖືກທໍລະມານ, ການປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ…