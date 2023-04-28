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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມຮັບ​ປະ​ກັນ​, ຊຸກ​ຍູ້​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີຜູ້ຕາງໜ້າກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນຂົງເຂດສິດທິມະນຸດ ແລະ ມີເອກອັກຄະລັດຖະທູດຕ່າງປະເທດປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍທ່ານ.

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາ ສປຊ ໄດ້ສົມທົບກັນຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາສາກົນ ກ່ຽວກັບບົດຮຽນປະສົບການສ້າງບົດລາຍງານຕາມກົນໄກທົບທວນປະຈຳໄລຍະດ້ານສິດທິມະນຸດ (UPR). ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີຜູ້ຕາງໜ້າກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນຂົງເຂດສິດທິມະນຸດ ແລະ ມີເອກອັກຄະລັດຖະທູດຕ່າງປະເທດປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍທ່ານ.

  ກອງປະຊຸມສຳມະນາສາກົນ ກ່ຽວກັບບົດຮຽນປະສົບການສ້າງບົດລາຍງານຕາມກົນໄກທົບທວນປະຈຳໄລຍະດ້ານສິດທິມະນຸດ (UPR) (ພາບ: TTXVN)  

ໃນວິວັດການເຂົ້າຮ່ວມກົນໄກ UPR, ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈິດໃຈເຂັ້ມງວດ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ດ້ວຍອັດຕາເຫັນດີຂໍ້ສະເໜີແນະທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ, ຂຶ້ນເຖິງກ່ວາ 83% ຢູ່ຮອບວຽນທີ III, ສູງກ່ວາເມື່ອທຽບໃສ່ກັບບັນດາປະເທດ. ຕົ້ນປີ 2022, ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງບົດລາຍງານກາງຮອບວຽນ ຂຶ້ນສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ ແລະ ແມ່ນ 1 ໃນຈຳນວນ 39 ປະເທດສົ່ງບົດລາຍງານສະບັບນີ້. ໃນຕະຫຼອດໄລຍະສ້າງບົດລາຍງານ, ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ມານະພະຍາຍາມຮັບປະກັນບາງຫຼັກການໃນນັ້ນ ການປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງ UPR ຍາມໃດກໍ່ຕິດພັນກັບສັງລວມແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນ, ຊຸກຍູ້ສິດທິມະນຸດ, ສ້າງລັດແຫ່ງອຳນາດກົດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫຼາຍ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່ ເກາະ ຫຼີ​ເຊີນ ໃນ​ໂອ​ກາດ​ວັນ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ (30/4) ແລະ ວັນ​ກຳ​ມະ​ກອນ​ສາ​ກົນ (1/5)

ຫຼາຍ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່ ເກາະ ຫຼີ​ເຊີນ ໃນ​ໂອ​ກາດ​ວັນ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ (30/4) ແລະ ວັນ​ກຳ​ມະ​ກອນ​ສາ​ກົນ (1/5)

ສັບປະດາທ່ອງທ່ຽວທະເລໝູ່ເກາະແຂວງ ກວ໋າງງາຍ ປີ 2023 ລວມມີຫຼາຍກິດຈະກຳ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນກິລາ, ວັດທະນະທຳ, ວາງສະແດງແນະນຳໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອາຫານການກິນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍຍັງມີຫຼາຍກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ (19/5/1890 - 19/5/2023).
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