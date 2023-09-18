ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການປ່ຽນແປງໃໝ່ການສຶກສາ
ຄະນະຜູ້ແທນກຳມະບານ ການສຶກສາ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານປະທານ ຫງວຽນງອກເອິນ ນຳໜ້າໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະພາການສຶກສາອາຊຽນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ (ACT+1) ຄັ້ງທີ 37 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ Kuala Lumpur, ປະເທດ ມາເລເຊຍ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ກຳນົດທິດການສຶກສາໃນອະນາຄົດ”.
ໂດຍໄດ້ດຳເນີນມໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15 – 17 ກັນຍາ, ACT+1 ຄັ້ງທີ 37 ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພະນັກງານ, ຄູສອນ 600 ຄົນທີ່ມາຈາກບັນດາອົງການກຳມະການການສຶກສາ, ກຳມະບານຄູສອນ ແລະ ສະມາຄົມ ຄູສອນ ຂອງ 9 ປະເທດສະມາຊິກ ACT+1 ລວມມີ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ 8 ປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນຄື: ບຣູໄນ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ລາວ, ຟີລິບປິນ, ສິງກະໂປ, ໄທ, ຫວຽດນາມ. ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການແບ່ງປັນ ທີ່ສຸມໃສ່ເຂົ້າບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ, ກາລະໂອກາດຂອງຄູສອນໃນວິວັດທະນາການຕອບສະໜອງບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວິວັດທະນາການປ່ຽນແປງໃໝ່ການສຶກສາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນ, ສະແດງສິລະປະ ແລະ ວາງສະແດງແນະນຳບັນດາຜະລິດຕະພັນ ກາເຟປະເພດຕ່າງໆ.