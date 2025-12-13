ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ພວມສຳຜັດກັບໂຄງການໄຟຟ້ານິວເຄຼຍຕາມທິດມີແບບມີແຜນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ
ແຕ່ວັນທີ 01 – 11 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກົມຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານປະກາຍລັງສີ ແລະ ນິວເຄຼຍ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຕິບັດງານຂອງອົງການພະລັງງານປະລະມານູສາກົນ (IAEA) ໂດຍທ່ານ Eric Mathet, ຫົວໜ້າພະແນກພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງນິວເຄຼຍຂອງ IAEA ເພື່ອຕີລາຄາພື້ນຖານໂຄງລ່າງໄຟຟ້ານິວເຄຼຍແຫ່ງຊາດຢ່າງຮອບດ້ານ. (Intergrated Nuclear Infrastructure Review Mission – INIR Mission).
ທີໜຶ່ງແມ່ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິສະບັບເລກທີ 189/2025/QH15, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາທາງດ້ານການເມືອງທີ່ແຂງແຮງສຳລັບໂຄງການໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ, ພ້ອມທັງສ້າງຕັ້ງກົນໄກສະເພາະຊ່ວຍຫັນລະບຽບການລົງທຶນເປັນງ່າຍດາຍ, ຍູ້ໄວການບຸກເບີກໜ້າພຽງ, ທະວີຄູນຄວາມສາມາດລະດົມແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ຄັດເລືອກຜູ້ຮັບເໝົາ, ກໍຄືເພີ່ມທະວີການສົມທົບລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. ທີສອງ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ໝູນໃຊ້ບົດຮຽນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຕາໜ່າງການເລັງ ແລະ ວັດແທກສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ພວມມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນເພື່ອຮັບໃຊ້ວິວັດທະນາການກະກຽມໂຄງການໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ. ສອງໝາກຜົນຕົວຈິງດັ່ງກ່າວໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມເຂົ້າເຖິງກັບໂຄງການໄຟຟ້ານິວເຄຼຍຕາມທິດມີແບບມີແຜນ, ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.