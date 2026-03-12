Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​​ກອງ​ປະ​ຊຸມສຳຫຼວດກວດ​ກາ ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ບໍ່​ເຜີຍ​ແຜ່​ອາ​ວຸດ​ນິ​ວ​ເຄຼຍຄັ້ງ​ທີ 11

ຢູ່ບັນດາການພົບປະ, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ເລື່ອງ ຫວຽດນາມໄດ້ດຳລົງບົດບາດເປັນປະທານກອງປະຊຸມສຳຫຼວດກວດກາ NPT ປີ 2026.
  ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂດຮຸ່ງຫວຽດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)  

ແຕ່ວັນທີ 9 – 10 ມີນາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂດຮຸ່ງຫວຽດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ຢູ່ນິວຢອກ, ໃນຖານະຕຳແໜ່ງເປັນປະທານໄດ້ຮັບການບົງຕົວຂອງ ສະພາສຳຫຼວດກວດກາສົນທິສັນຍາບໍ່ເຜີຍແຜ່ອາວຸດນິວເຄຼຍ (NPT) ຄັ້ງທີ 11, ໄດ້ເປັນປະທານບັນດາການເຄື່ອນໄຫວປຶກສາຫາລືກັບກຸ່ມພາກພື້ນ ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຢູ່ ບັນດາອົງການຂອງ ສປຊ ປະຈຳເຊີແນວ (ສະວິດ).

ຢູ່ບັນດາການພົບປະ, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ເລື່ອງ ຫວຽດນາມໄດ້ດຳລົງບົດບາດເປັນປະທານກອງປະຊຸມສຳຫຼວດກວດກາ NPT ປີ 2026, ພິເສດໃນສະພາບການຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນ ພວມມີການຜັນແປທີ່ສັບສົນ. ມີຫຼາຍປະເທດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຫວຽດນາມ ໃນຖານະເປັນປະທານກອງປະຊຸມ ຈະເຂົ້າເຖິງກັບບັນຫາຕາມທິດດຸນດ່ຽງ, ສ້າງສັນ ແລະ ແທດຈິງ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນຈະສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບກັບປະທານຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອແນໃສ່ມຸ່ງໄປເຖິງໝາກຜົນທີ່ແທ້ຈິງ ຢູ່ກອງປະຊຸມ. ບັນດາປະເທດສະມາຊິກກໍ່ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ຄຸນຄ່າຂອງສົນທິສັນຍາ ແລະ ວິວັດການສຳຫຼວດກວດກາ NPT ໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນ ແລະ ການຊຸກຍູ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

