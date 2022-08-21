ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບຸລິມະສິດແຫ່ງຊາດ ກັບປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77 ຄົນໃໝ່
ວັນທີ 19 ສິງຫາ, ທີ່ສຳນັກງານ ສປຊ ຢູ່ ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບທ່ານປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77 ຄົນໃໝ່ Csaba Kőrösi ເພື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບຈຸດໃຈກາງວຽກງານຂອງ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ກໍຄືບັນດາບຸລິມະສິດ, ຄວາມສົນໃຈຂອງ ຫວຽດນາມ.
ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານ Csaba Kőrösi ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ບຸລິມະສິດຕົ້ນຕໍໃນອາຍຸການປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77 (ອາຍຸການ 2022 – 2023) ຈະລວມມີການຊຸກຍູ້ແກ້ໄຂການປະທະກັນໂດຍສັນຕິວິທີ, ຍົກສູງລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດຂອງ ສປຊ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ Csaba Kőrösi ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ເລື່ອງ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ເລືອກຕັ້ງຫວຽດນາມ ເປັນຮອງປະທານຂອງຊຸດທີ 77 ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຢາກຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບ ຫວຽດນາມ.