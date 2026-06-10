ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານກັບ Timor – Leste
“ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານກັບ Timor – Leste”. ນີ້ແມ່ນຄຳຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານ Kay Rala Xanana Gusmão ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Timor – Leste ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ມິຖຸນາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສອະນາຄົດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 3.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນຂອງການພົບປະສອງຝ່າຍລະຫວ່າງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Kay Rala Xanana Gusmão ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ, ພ້ອມທັງເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ຈະສ້າງຂອບເຂດ ແລະ ພື້ນຖານອັນສຳຄັນເພື່ອນຳການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງກວ່າ. ເມື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບທິດທາງການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ສະເໜີວ່າ ສອງປະເທດ ສືບຕໍ່ປັບປຸງການພົວພັນດ້ານການເມືອງ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະ, ພົບປະຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ. ທ່ານ ໂຕເລິມ ກໍສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍ ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແບບເກົ່າ ແລະ ແບບໃໝ່; ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຝ່າຍ.
ສ່ວນທ່ານ Kay Rala Xanana Gusmão ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Timor – Leste ປາດຖະໜາວ່າ ສອງຝ່າຍຈະຈັດກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຄັ້ງທຳອິດ ໂດຍໄວ ເພື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບແຜນການ ແລະ ບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືລະອຽດ, ໃນນັ້ນ ມີການພິຈາລະນາບັນດາຂົງເຂດ ຫວຽດນາມ ອາດຈະໜູນຊ່ວຍ Timor – Leste ແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມເປັນເຈົ້າດ້ານເສດຖະກິດ, ພັດທະນາວິສາຫະກິດເອກະຊົນ, ປັບປຸງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ ແລະ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.