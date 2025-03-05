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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ເຂົ້າ​ໃນ​ງານ​ຕະຫຼາດນັດ​ສ້າງກອງ​ທຶນ​ມູນ​ນິ​ທິ​ຢູ່ ໄທ

ງານຕະຫຼາດນັດຖືກຈັດຂຶ້ນເພື່ອແນໃສ່ສ້າງກອງທຶນມູນນິທິເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສະພາກາແດງ ໄທ ປະຕິບັດພາລະກຳກູ້ໄພກູ້ຊີບ, ຍົກສູງສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ປິ່ນປົວພະຍາດ ແລະ ປົວແປງຄຸນນະພາບການດຳລົງຊີວິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພທຳມະຊາດ.
(ພາບ: TTXVN)

ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ໄທ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດຂອງງານຕະຫຼາດນັດ ກາແດງການທູດ ຄັ້ງທີ 58 ໂດຍສະພາກາແດງ ໄທ ສົມທົບກັບສະມາຄົມພັນລະຍາ, ສາມີນັກການທູດ ແລະ ສະຖານທູດ ປະຈຳ ໄທ ຈັດຂຶ້ນ. ໂດຍໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 27 ກຸມພາ ຫາວັນທີ 2 ມີນາ, ຢູ່ສູນການຄ້າ Siam Paragon , ນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ. ງານຕະຫຼາດນັດມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 56 ສະຖານທູດປະຈຳໄທ ດ້ວຍຮ້ານແນະນຳ, ວາງສະແດງ ແລະ ວາງຂາຍສິນຄ້າ ບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຕ່ລະປະເທດ 246 ຮ້ານ ດ້ວຍລາຄາພິເສດ  ເຊັ່ນ ເຄື່ອງບໍລິໂພກອຸປະໂພກ, ເສື້ອຜ້າ, ເຄື່ອງປະດັບ, ອາຫານ... ງານຕະຫຼາດນັດຖືກຈັດຂຶ້ນເພື່ອແນໃສ່ສ້າງກອງທຶນມູນນິທິເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສະພາກາແດງ ໄທ ປະຕິບັດພາລະກຳກູ້ໄພກູ້ຊີບ, ຍົກສູງສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ປິ່ນປົວພະຍາດ ແລະ ປົວແປງຄຸນນະພາບການດຳລົງຊີວິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພທຳມະຊາດ.

        ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ໄທ ຟ້າມຫວຽດຮຸ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວມູນນິທິນີ້ດ້ວຍຫຼາຍກິດຈະກຳທີ່ມີຄວາມໝາຍ. ໃນເວລາດຳເນີນເຫດການດັ່ງກ່າວ, ມີແຂກສາກົນຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ແວ່ຢ້ຽມຊົມ ແລະ ຊື້ເຄື່ອງໃນຮ້ານວາງສະແດງສິນຄ້າຂອງ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມຈັບໃຈຕໍ່ບັນດາຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳສິລະປະອັນປະດິດປະດອຍຂອງບັນດາໝູ່ບ້ານທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບໍ​ລິ​ສັດ​ການ​ບິນ​ສາ​ກົນ​ໃຫ​ຍ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ​ເປີດ​ຖ້ຽວ​ບິນ​ມາ​ຍັງ ດ່າ​ໜັງ

ບໍ​ລິ​ສັດ​ການ​ບິນ​ສາ​ກົນ​ໃຫ​ຍ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ​ເປີດ​ຖ້ຽວ​ບິນ​ມາ​ຍັງ ດ່າ​ໜັງ

ບໍລິສັດການບິນ Emirates ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະເພີ່ມທະວີການປະກົດຕົວຂອງຕົນຢູ່ ອາຊີ ດ້ວຍການເປີດຖ້ຽວບິນມາຍັງ ດ່າໜັງ, ຫວຽດນາມ ອາທິດລະ 4 ຖ້ຽວ ແລະ 3 ຖ້ຽວຕໍ່ອາທິດ ໄປຍັງ ຊຽມຣຽບ, ກຳປູເຈຍ, ຜ່ານການຕໍ່ຖ້ຽວຢູ່ ບັກກອກ, ໄທ.
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