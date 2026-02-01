ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ລາງວັນຫຼາຍຢ່າງໃນເວທີປາໄສການທ່ອງທ່ຽວ ອາຊຽນ 2026 01/02/2026 ບັນດາລາງວັນດັ່ງກ່າວ ສືບຕໍ່ພິສູດໃຫ້ເຫັນ ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ, ເຄື່ອງໝາຍຂອງບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ຫົວໜ່ວຍຂອງການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ຫວຽດນາມມີ 25 ທ້ອງຖິ່ນ, ຫົວໜ່ວຍ ບັນລຸໄດ້ລາງວັນຫຼາຍຢ່າງໃນເວທີປາໄສການທ່ອງທ່ຽວ ອາຊຽນ 2026 (ພາບ: VOV)ມີ 25 ທ້ອງຖິ່ນ, ຫົວໜ່ວຍຂອງຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການເຊີດຊູໃນບັນດາລາຍການຢູ່ພິທີມອບລາງວັນການທ່ອງທ່ຽວ ອາຊຽນ 2026 ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ມັງກອນ, ໃນຂອບເຂດເວທີປາໄສການທ່ອງທ່ຽວ ອາຊຽນ (ATF 2026), ດຳເນີນຢູ່ ຟີລິບປິນ, ແຕ່ວັນທີ 25 30 ມັງກອນ. ນະທີ່ນີ້, ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍຂອງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍລາງວັນໃນລາຍການຕ່າງໆຄື: ລາງວັນການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 5, ໃນຫົວຂໍ້ “ຈຸດນັດພົບການທ່ອງທ່ຽວເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ” ທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ ໂກໂຕ (ແຂວງນິງ) ໃນລາຍການ ຜະລິດຕະພັນຊົນນະບົດຍືນຍົງ; ໃນລາຍການຜະລິດຕະພັນຕົວເມືອງ ຍືນຍົງ: ເກາະໄມຣຸດຈອງ - ເກາະ Dugong Bay (ອານຢາງ)… ບັນດາລາງວັນດັ່ງກ່າວ ສືບຕໍ່ພິສູດໃຫ້ເຫັນ ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ, ເຄື່ອງໝາຍຂອງບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ຫົວໜ່ວຍຂອງການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)