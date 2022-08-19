ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານກັບ ກາຢັກສະຖານ
ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖືເປັນສຳຄັນສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານກັບ ກາຢັກສະຖານ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບທ່ານ Mukhtar Tileuberdi ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສ. ກາຢັກສະຖານ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Mukhtar Tileuberdi ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສ. ກາຢັກສະຖານ ເນື່ອງໃນໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 17 ຫາວັນທີ 18 ສິງຫາ 2022, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖືເປັນສຳຄັນສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານກັບ ກາຢັກສະຖານ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົບປະແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ; ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ. ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ ກາຢັກສະຖານ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ສິນຄ້າປະເພດຕ່າງໆທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສຳຜັດກັບຕະຫຼາດ ກາຢັກສະຖານ ແລະ ສົມທົບກັນ, ເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກກວ່າອີກໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນສອງຝ່າຍ.
ສ່ວນທ່ານ Mukhtar Tileuberdi ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກາຢັກສະຖານ ຢາກຍູ້ແຮງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານກັບ ຫວຽດນາມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ. ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ ສອງຝ່າຍຍັງມີຫຼາຍກຳລັງບົ່ມຊ້ອນເພື່ອຮ່ວມມື, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂົງເຂດ ກະສິກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການຂົນສົ່ງ, ການເງິນ ແລະ ພະລັງງານສະອາດ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)