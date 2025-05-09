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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ເປັນ​ສຳ​ຄັນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 7 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ເຈິ່ນກວາງເຟືອງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຄະນະກຳມາທິການຕີລາຄາເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ອາເມລິກາ - ຈີນ (USCC) ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ອາເມລິກາ, ໂດຍທ່ານນາງ Reva Price ປະທານ USCC ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ.
ຄະນະຜູ້ແທນສອງຝ່າຍຖ່າຍຮູບເປັນທີ່ລະນຶກ (ພາບ: quochoi.vn)

ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຕີລາຄາສູງເລື່ອງ ອາເມລິກາ ສະໜັບສະໜູນ ຫວຽດນາມ “ເຂັ້ມແຂງ, ເອກະລາດ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ”; ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືການພົວພັນກັບ ອາເມລິກາ ເປັນສຳຄັນ, ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າໃຫຍ່ສຸດຂອງ ຫວຽດນາມ. ທ່ານ ເຈິ່ນກວາງເຟືອງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ສະເໜີໃຫ້ທ່ານນາງ Reva Price ແລະ ກຳມາທິການ USCC ສະໜັບສະໜູນເລື່ອງຮັບຮອງເອົາກົນໄກເສດຖະກິດການຕະຫຼາດໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ, ລົບຊື່ ຫວຽດນາມ ອອກຈາກບັນຊີລາຍຊື່ຖືກຄວບຄຸມການສົ່ງອອກຍຸດທະສາດ D1, D3 ໂດຍໄວ.

\ສ່ວນທ່ານນາງ Reva Price ປະທານ USCC ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຂອງ ອາເມລິກາ ໃນພາກພື້ນ; ພ້ອມທັງເຫັນດີກັບການຕີລາຄາຂອງທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງກອບຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ປະກອບສ່ວນນຳເອົາໝາກຜົນອັນແທດຈິງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ​ປ​ຊ ຢັ້ງ​ຢືນ​ບັນ​ດາ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຂອງ​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ

ສ​ປ​ຊ ຢັ້ງ​ຢືນ​ບັນ​ດາ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຂອງ​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ

ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ, ໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2 ເລກ 6 ເວົ້າສະເພາະ, ໃນວິວັດການປະຕິບັດພາລະກິດຢູ່ ຄະນະປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບຂອງ ສປຊ ຢູ່ ຊູດັງໃຕ້ (UNMISS).
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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