ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຕາງໜ້າ ອາຊຽນ ພັດທະນາກ່າວຄຳເຫັນທີ່ຄະນະກຳມະການບັນດາບັນຫາສັງຄົມ, ມະນຸດສະທຳ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ
ວັນທີ 29 ກັນຍາ ຄະນະກຳມະການກ່ຽວກັບບັນຫາສັງຄົມ, ມະນຸດສະທຳ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຄັ້ງທີ 77 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນ ແລະ ດຳເນີນວາລະກອງປະຊຸມລວມປະຈຳປີ. ໂດຍຕາງໜ້າ ອາຊຽນ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ມີບົດກ່າວປາໄສກ່ຽວກັບບັນຫາພັດທະນາສັງຄົມ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ໄດ້ແບ່ງປັນຄວາມວິຕົກກັງວົນຂອງ ອາຊຽນ ຕໍ່ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ ໃນປັດຈຸບັນ, ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ນີ້ແມ່ນຈຸດເວລາປະຊາຄົມສາກົນ ຕ້ອງຖືການພັດທະນາສັງຄົມເປັນໃຈກາງ ຂອງບັນດາຍຸດທະສາດຟື້ນຟູເພື່ອຍົກສູງລັກສະນະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ການຫາເງິນລ້ຽງຊີບຢ່າງຍືນຍົງ ແລະ ຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມຂອງປະຊາຊົນ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ອາຊຽນ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ ບັນຫາພັດທະນາສັງຄົມ, ປະຕິບັດວິໄສທັດ ອາຊຽນ 2023, ແຜນການກະທຳ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ບັນດາເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆຂອງ ອາຊຽນ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນທີ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ກວມລວມ, ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກປະໄວ້ຢູ່ທາງຫຼັງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອາຊຽນກໍ່ຢັ້ງຢືນໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງໃນການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືພັດທະນາແບບຍືນຍົງກັບ ສປຊ ຜ່ານການຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຕໍ່ໜູນຊ່ວຍລະຫວ່າງ ວິໄສທັດ ປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ແລະ ໂຄງການດຳເນີນງານ 2030 ກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງເພື່ອສ້າງອະນາຄົດທີ່ດີງາມ ແລະ ຍືນຍົງກ່ວາອີກ.