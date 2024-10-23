ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນກອງປະຊຸມ BRICS ເປີດກວ້າງ 23/10/2024 ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, Vladimir Putin, ປະເທດປະທານ BRICS ປີ 2024, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດຫາກໍພົ້ນເດັນຂຶ້ນ (BRICS), ດ້ວຍຖານະເປັນແຂກຖືກເຊີນ (ແຕ່ວັນທີ 23 – 24 ຕຸລາ) ຢູ່ ກາຊານ, ສະຫະພັນລັດເຊຍ. ທ່ານນາງ ຫງວຽນມິງຮັ່ງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)ຕາມທ່ານນາງ ຫງວຽນມິງຮັ່ງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມແລ້ວ, ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ນຳລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໃນກອງປະຊຸມ BRICS ເປີດກວ້າງ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ພ້ອມກັນສ້າງອະນາຄົດທີ່ສົດໃສກວ່າ” ໄດ້ເປັນການຢັ້ງຢືນນ້ຳໃຈເປັນເຈົ້າການ, ຕັັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາລວມຂອງມວນມະນຸດ; ເປັນການຢັ້ງຢືນຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບບັນດາປະເທດໃນປະຊາຄົມສາກົນ, ຊຸກຍູ້ລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ຄວາມສາມັກຄີສາກົນ ແລະ ເຊີດຊູຈິດໃຈເຄົາລົບກົດໝາຍ, ພ້ອມກັນຍົກສູງສຽງເວົ້າຂອງບັນດາປະເທດພັດທະນາໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມປະກອບສ່ວນເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສັນຕິພາບ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາໃນໂລກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂຄສະນາພາບພົດກ່ຽວກັບປະເທດ ຫວຽດນາມ ສັນຕິພາບ, ຮ່ວມມື, ພັດທະນາ, ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ປ່ຽນແປງໃໝ່, ສ້າງພື້ນເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ ຕິດພັນກັບການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຍາດແຍ່ງບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງຢູ່ພາຍນອກມາຮັບໃຊ້ການພັດທະນາປະເທດຊາດ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)