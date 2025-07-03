ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນກອງປະຊຸມບັນດາຜູ້ນຳຂະແໜງເສນາຮັກ ອາຊຽນ
ກອງປະຊຸມບັນດາຜູ້ນຳຂະແໜງເສນາຮັກບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 12 ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ ຈາກາຕາ, ອິນໂດເນເຊຍ ແຕ່ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ ຫາວັນທີ 01 ກໍລະກົດ 2025 ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 10 ປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ Timor – Leste, ເຊິ່ງເປັນປະເທດສັງເກດການ.
ຫົວຂໍ້ຂອງກອງປະຊຸມປີນີ້ແມ່ນ “ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານເສນາຮັກ ອາຊຽນ ຈາກວິກິດການທົ່ວໂລກ ໄປສູ່ສັງກາດເຕັກໂນໂລຢີປັນຍາປະດິດ”. ນີ້ແມ່ນເວທີປາໄສສຳລັບບັນດາຜູ້ນຳຂະແໜງເສນາຮັກ ອາຊຽນ ເພື່ອແນໃສ່ມີປະຕິກິລິຍາຕໍ່ໜ້າບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ ໃຫ້ນັບມື້ນັບສັບສົນ, ລວມທັງໄພພິບັດທຳມະຊາດ, ວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງບັນດາພະຍາດຕິດຕໍ່ ອາດຈະແຜ່ລາມກາຍເປັນໂລກລະບາດ.
ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານພົນຈັດຕະວາ ສາດສະດາຈານ. ປະລິນຍາເອກ ຫງວຽນເຈື່ອງຢາງ, ຫົວໜ້າກົມເສນາຮັກເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລື, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນກອງປະຊຸມ. ເສນາຮັກ ຫວຽດນາມ ພວມໃນໄລຍະປະຕິບັດການຫັນເປັນດີຈີຕອນຢ່າງແຮງ ແລະ ມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມື, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການກັບເສນາຮັກບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ.