ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຕັດສິນໃຈປະຕິບັດບັນດາຄຳເໝັ້ນສັນຍາສາກົນ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ
ໃນບົດກ່າວປາໄສ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ ແລະ ພວມປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາສະຫັດສະວັດ, ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ພ້ອມທັງຮັບປະກັນສຳເລັດບົດບາດຢູ່ບັນດາອົງການຕ່າງໆຂອງ ສປຊ.
ພາບປະກອບ: TTXVN
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ , ວັນທີ 22 ກັນຍາ ປີ 2021, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສົ່ງສານສຳຄັນໄປຍັງກອງປະຊຸມວົງແຄບຂັ້ນສູງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງ ສປຊ ຢູ່ນິວຢອກ ປະເທດ ອາເມລິກາ. ກອງປະຊຸມເພື່ອແນໃສ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຊຸກຍູ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາດ້ານການເມືອງຢ່າງແຮງດ້ານການເງິນກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດ, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ, ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ມຸ່ງໄປເຖິງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 27 ຂອງບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາແມ່ ສປຊ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ (COP 27) ທີ່ຈະດຳເນີນໃນເດືອນພະຈິກ ປີ 2022 ຢູ່ນະຄອນ Sharm el-Sheikh, ປະເທດ ເອຢິບ.
ໃນບົດກ່າວປາໄສ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ ແລະ ພວມປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາສະຫັດສະວັດ, ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ພ້ອມທັງຮັບປະກັນສຳເລັດບົດບາດຢູ່ບັນດາອົງການຕ່າງໆຂອງ ສປຊ. ທ່ານກ່າວວ່າ:
ດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈສູງ ແລະ ຄວາມມານະພະຍາຍາມໃຫຍ່ຂອງປະຊາຄົມສາກົນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາ, ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພາລະກິດແຫ່ງການຮັບມື ແລະ ຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການຮັບມື ກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ຈະນັມມື້ນັບມີປະສິດທິຜົນທີ່ຈະແຈ້ງ. ສິ່ງນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຕໍ່ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ແຜ່ຂະຫຍາຍ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, ການຮ່ວມມືໃນທົ່ວໂລກ ກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາໜ່ວຍໂລກຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ປອດໄພ, ໝັ້ນຄົງກ່ວາອີກ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)