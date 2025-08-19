Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ - ດ​ວງ​ດາວ​ພວມ​ຮຸ່ງ​ແຈ້ງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ດຶງ​ດູດ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ FDI

ຕາມບົດຂຽນແລ້ວ, ທຶນ FDI ຂອງ ຫວຽດນາມ ພວມມີທ່າເຕີບໂຕຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ປີ 2023, ຫວຽດນາມໄດ້ດຶງດູດເງິນລົງທຶນຈົດທະບຽນ FDI ກ່ວາ 36,6 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 32%ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບປີກາຍນີ້. ນີ້ແມ່ນລະດັບສູງສະຖິຕິໃນຫຼາຍປີມານີ້.
ພາບປະກອບ: TTXVN

ວັນທີ 18 ສິງຫາ, ເວັບໄຊ ໄດ້ເອົາລົງບົດວິເຄາະຂອງຜູ້ຂຽນສອງຄົນແມ່ນ ຫງວຽນຈາງ ແລະ Boris Sullivan ເຊິ່ງໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແມ່ນສະຖານທີ່ນັດພົບຂອງການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ແຖວໜ້າໂລກ, ດ້ວຍກຳລັງແຮງໜຸ່ມທີ່ມີຄວາມຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ບັນດາສັນຍາການຄ້າ ທີ່ສະດວກ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານການເມືອງທີ່ເປັນປົກກະຕິ. ຕາມບົດຂຽນແລ້ວ, ທຶນ FDI ຂອງ ຫວຽດນາມ ພວມມີທ່າເຕີບໂຕຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ປີ 2023, ຫວຽດນາມໄດ້ດຶງດູດເງິນລົງທຶນຈົດທະບຽນ FDI ກ່ວາ 36,6 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 32%ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບປີກາຍນີ້. ນີ້ແມ່ນລະດັບສູງສະຖິຕິໃນຫຼາຍປີມານີ້.

ບັນດາຜູ້ຂຽນ ໄດ້ຍົກອອກສາຍເຫດຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ ຫວຽດນາມຮຸ່ງແຈ້ງຂຶ້ນ, ໃນນັ້ນຕ້ອງເວົ້າເຖິງປັດໄຈທຳອິດ ແມ່ນກຳລັງແຮງດ້ານເສດຖະກິດ. ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຄາດຄະເນຈະມີການເຕີບໂຕແຕ່ 5 – 6%/ປີ, ດ້ວຍການບໍລິໂພກ, ການສົ່ງອອກ ແລະ ການລົງທຶນຢ່າງແຮງ. ຄວາມເປັນປົກກະຕິດ້ານການເມືອງ ນຳມາເຊິ່ງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຄາດຄະເນຢ່າງງ່າຍດາຍ, ເຊິ່ງແມ່ນສິ່ງທີ່ຫາຍາກຢູ່ບັນດາຕະຫຼາດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ. ບົດຂຽນ ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ຫວຽດນາມ ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຍ້ອນມີຄວາມຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນດ້ານເສດຖະກິດ, ມີທ່າໄດ້ປ່ຽບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ບັນດານະໂຍບາຍຍຸດທະສາດ. ຄວາມສາມາດໃນການດຶງດູດການລົງທຶນເຕັກໂນໂລຢີສູງ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບລະບົບສະໜອງທົ່ວໂລກ ໄດ້ນຳຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດນຳໜ້າ ກ່ຽວກັບການດຶງດູດ FDI ໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

