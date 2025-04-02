ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖືການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານກັບລາຊະອານາຈັກ ແບນຊິກ ເປັນສຳຄັນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 31 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການພົບປະກັບທ່ານ Maxime Prevot ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ບັນດາບັນຫາ ເອີຣົບ ແລະ ການຮ່ວມມືພັດທະນາ ແບນຊິກ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖືການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານກັບລາຊະອານາຈັກ ແບນຊິກ; ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍາດແຍ່ງກາລະໂອກາດຈາກສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ອີຢູ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; ສະເໜີ ແບນຊິກໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ອີຢູ ໂດຍໄວ.
ສ່ວນທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແບນຊິກ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຂອງ ແບນຊິກ ຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊິກຟິກ; ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ; ຢັ້ງຢືນຈະຮ່ວມເດີນທາງ ແລະ ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ/ດີໂອຊິນ ຫວຽດນາມ. ທ່ານກໍປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ - ການລົງທຶນກັບ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ສັນຍາ EVIPA ຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນໂດຍໄວໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.