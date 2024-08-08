ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຊ່ວຍເຫຼືອ ລາວ ກໍ່ສ້າງສູນຂໍ້ມູນກ່າວເຕືອນໄພທຳມະຊາດ
ຫ້ອງທົດລອງຂໍ້ມູນ ແລະ ການສື່ສານກ່ຽວກັບໄພພິບັດ ຢູ່ ລາວ ໄດ້ເລີ່ມຮັບການບູລະນະສ້ອມແປງ, ປະກອບເຄື່ອງອຸປະກອນ ແລະ ຊອັບແວນັບແຕ່ທ້າຍເດືອນ ກໍລະກົດ ຜ່ານມາ, ດ້ວຍ 4 ໜ້າຈໍ່ສະແດງ, ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ 2 ຊຸດ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຮັບໃຊ້ໃນວຽກງານການວັດແທກສະພາບແຜ່ນດິນໄຫວຕາມເວລາຕົວຈິງ. ເມື່ອເກີດມີແຜ່ນດິນໄຫວ, ລະບົບຈະແກ້ໄຂແບບອັດຕະໂນມັດຕາມເວລາຕົວຈິງ ແລະ ອອກຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຜ່ນດິນໄຫວ, ເຊັ່ນ: ເວລາ, ຈຸດພິກັດເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ, ລະດັບຄວາມແຮງ ແລະ ຄວາມເລິກ… ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ລະບົບກໍໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົວວັດແທກຂອງປະເທດອື່ນໆເຊັ່ນ: ຫວຽດນາມ, ໄທ ແລະ ລະບົບສາກົນ. ປັດຈຸບັນ, ລາວ ມີສະຖານີວັດແທກ 3 ແຫ່ງ ເພື່ອຕິດຕາມເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ, ເຊິ່ງໄດ້ຕິດຕັ້ງຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ.