ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດທີ່ມີພື້ນຖານເສດຖະກິດແຖວໜ້າ ໃນພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ
ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງ UAE ແລະ ກາຕາ ພາຍຫຼັງ 15 ປີ; ເປັນການຢ້ຽມຢາມກົງກັບຈຸດເວລາ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາຣັບບິ ຊະອຸດິ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຄົບຮອບ 25 ປີ (1999 – 2024). ທັງ 3 ປະເທດ ລ້ວນແຕ່ເປັນບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດແຖວໜ້າ, ບັນດາປະເທດມະຫາອຳນາດດ້ານພະລັງງານຢູ່ ຕາເວັນອອກກາງ.
ການຮ່ວມມືກັບບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດແຖວໜ້າ, ບັນດາປະເທດມະຫາອຳນາດດ້ານພະລັງງານ
UAE ແມ່ນພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ອັນດັບທີ 2 ຢູ່ເຂດອ່າວເປີເຊຍ. ປະເທດນີ້ ກໍແມ່ນສູນການເງິນ - ການຄ້າແຖວໜ້າຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ແມ່ນປະເທດຜະລິດນ້ຳມັນໃຫຍ່ອັນດັບທີ 4 ໃນອົງການບັນດາປະເທດສົ່ງອອກນ້ຳມັນບໍ່ (OPEC).
ຫວຽດນາມ ແລະ UAE ສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ໃນວັນທີ 1 ສິງຫາ 1993. ວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ ຍາມໃດກໍບັນລຸປະມານ 5 ຕື້ USD. ໄລ່ຮອດເດືອນມິຖຸນາ 2024, UAE ມີໂຄງການລົງທຶນໂດຍກົງຢູ່ ຫວຽດນາມ ທັງໝົດ 41 ໂຄງການ ດ້ວຍຍອດທຶນຈົດທະບຽນບັນລຸເກືອບ 72 ລ້ານ USD. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, UAE ເປັນເຈົ້າການຊຸກຍູ້ທ່າອ່ຽງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ “ມຸ່ງໄປສູ່ທິດຕາເວັນອອກ”, ຖືການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດ ອາຊີ ເປັນສຳຄັນ, ໃນນັ້ນ ມີ ຫວຽດນາມ.
ຕາມທ່ານ ຫງວຽນແທັງຢຽບ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ ປະຈຳ UAE ແລ້ວ, ໃນການຢ້ຽມຢາມ, ສອງຝ່າຍຄາດຄະເນ ຍົກລະດັບການພົວພັນ, ລົງນາມໃນສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - UAE (CEPA), ຊຸກຍູ້ການລົງນາມໃນເອກະສານຮ່ວມມືສະບັບຕ່າງໆ ເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງກອບນິຕິກຳໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ.
“ດ້ວຍເລື່ອງຍົກລະດັບການພົວພັນ ແລະ ລົງນາມໃນສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານ (CEPA), ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - UAE ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງແຮງ. ພິເສດ, ນີ້ແມ່ນສັນຍາການຄ້າເສລີສະບັບທຳອິດທີ່ ຫວຽດນາມ ເຈລະຈາກັບໜຶ່ງປະເທດ ອາຣັບ ຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ - ອາຟະລິກາ, ຈະເປີດແງ່ຫວັງອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ໄລຍະໃໝ່ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລວມໃນຫຼາຍຂົງເຂດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ UAE.”
ໃນຂະນະນັ້ນ, ອາຣັບບິ ຊະອຸດິ ແມ່ນສອງພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ສຸດຢູ່ເຂດອ່າວ ເປີເຊຍ. ນັບແຕ່ເມື່ອສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດແຕ່ວັນທີ 21 ຕຸລາ 1999, ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອາຣັບບິ ຊະອຸດິ ໄດ້ພັດທະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. ປີ 2023, ວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍບັນລຸເກືອບ 2,7 ຕື້ USD. ໄລ່ຮອດທ້າຍເດືອນ ທັນວາ 2023, ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ອາຣັບບິ ຊະອຸດິ ມີປະມານ 4.000 ຄົນ. ທ່ານ ດັ້ງຊວັນຢຸງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາຣັບບີ ຊະອຸດິ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມປະຕິຊົມຊື່ນເພາະວ່າ ການຢ້ຽມຢາມ ອາຣັບບິ ຊະອຸດິ ຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ດຳເນີນກົງກັບຈຸດເວລາສອງປະເທດສະເຫຼີມສະຫຼອງການສ້າງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຄົບຮອບ 25 ປີ ແລະ ນີ້ກໍແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ອາຣັບບິ ຊະອຸດິ ເປັນຄັ້ງທີ 2 ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃນສອງປີລຽນຕິດ. ສະພາບຕົວຈິງດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ມີຕໍ່ການຊຸກຍູ້ການພົວພັນກັບ ອາຣັບບິ ຊະອຸດິ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ກັບບັນດາປະເທດເຂດ ອ່າວ ເວົ້າລວມ ແລະ ກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັ້ງຫວັງ, ຄວາມສົນໃຈນັບມື້ນັບຫຼາຍສໍາລັບ ຫວຽດນາມ. ດ້ວຍຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນນີ້, ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແມ່ນຂີດໝາຍໃໝ່ໃນການພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ”.
ສຳລັບ ກາຕາ, ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ແບ່ງປັນປະສົບການໃນບັນດາຂົງເຂດຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ…; ຊຸກຍູ້ບັນດາຮູບແບບຮ່ວມມືຮ່ວມທຸລະກິດ, ຮ່ວມມືລົງທຶນລວມ.
ໂອກາດຊຸກຍູ້ພາບພົດ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງຢູ່ເຂດອ່າວ ເປີເຊຍ
ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຍິ່ງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢູ່ ອາຣັບບິ ຊະອຸດິ ປີນີ້ ແມ່ນການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມ ຂໍ້ລິເລີ່ມການລົງທຶນອະນາຄົດຄັ້ງທີ 8 (FII8) ກ່ຽວກັບແງ່ຫວັງ ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ພາກພື້ນ ຕາເວັນອອກກາງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແມ່ນແຂກຖືກເຊີນສຳຄັນ ແລະ ເປັນການນຳຂັ້ນສູງໜຶ່ງດຽວຂອງ ອາຊີ ທີ່ຂຶ້ນກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມ ໂດຍ ອາຣັບຊີ ຊະອຸດິ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງ. ທ່ານນາງ ຫງວຽນມິງຮັ່ງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ຖືວ່າ:
“ເຂດອ່າວເປີເຊຍ ກໍແມ່ນບັນດາຕະຫຼາດ, ນັກລົງທຶນ, ສູນການເງິນ, ສູນເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ໃນການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖືກຕັ້ງຄວາມຫວັງວ່າ ຈະສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່, ຊຸກຍູ້ບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືດ້ານສື່ມວນຊົນ, ສ້າງຄວາມບຸກທະລຸໃໝ່ຊຸກຍູ້ບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ.”
ການຢ້ຽມຢາມສາມປະເທດ UAE, ກາຕາ, ອາຣັບບິ ຊະອຸດິ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂໍ້ລິເລີ່ມການລົງທຶນໃນອະນາຄົດຄັ້ງທີ 8 ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວທາງການຕ່າງປະເທດທີ່ມີຊີວິດຊີວາຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ນະໂຍບາຍຫັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ, ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ, ໃນນັ້ນ ໃຫ້ບຸລິມະສິດໃນການຫັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບການຕະຫຼາດ, ຄູ່ຮ່ວມມື ແລະ ລະບົບສະໜອງ ປະກອບສ່ວນສືບຕໍ່ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື, ດຶງດູດບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງຮັບໃຊ້ການພັດທະນາປະເທດຊາດຢ່າງສຸດຂີດ./.